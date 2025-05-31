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В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов - РИА Новости, 31.05.2025
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18:22 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/nigerija-2020165783.html
В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов
В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов - РИА Новости, 31.05.2025
В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов
Двадцать один спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста в нигерийском штате Кано, сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на председателя... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:22:00+03:00
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кано (штат)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Двадцать один спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста в нигерийском штате Кано, сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на председателя спортивной комиссии штата Умара Балу Фагге. "Бала Фагге подтвердил гибель 21 атлета из делегации Кано, которые возвращались с только что завершившегося национального спортивного фестиваля в городе Абеокута, штат Огун. Бала Фагге... заявил, что смертельное ДТП произошло на мосту Дакатсалле, отметив, что автобус, перевозивший 30 атлетов, упал с моста", - сообщает издание. По данным издания, пострадавших везут в больницу.
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кано (штат), нигерия
Кано (штат), Нигерия
В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов

Daily Post: в Нигерии 21 спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста

© Flickr / 601TVНигерия, автомобиль полиции
Нигерия, автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Flickr / 601TV
Нигерия, автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Двадцать один спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста в нигерийском штате Кано, сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на председателя спортивной комиссии штата Умара Балу Фагге.
«
"Бала Фагге подтвердил гибель 21 атлета из делегации Кано, которые возвращались с только что завершившегося национального спортивного фестиваля в городе Абеокута, штат Огун. Бала Фагге... заявил, что смертельное ДТП произошло на мосту Дакатсалле, отметив, что автобус, перевозивший 30 атлетов, упал с моста", - сообщает издание.
По данным издания, пострадавших везут в больницу.
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