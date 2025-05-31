https://ria.ru/20250531/nigerija-2020165783.html

В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов

В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов - РИА Новости, 31.05.2025

В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов

Двадцать один спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста в нигерийском штате Кано, сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на председателя... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:22:00+03:00

2025-05-31T18:22:00+03:00

2025-05-31T18:22:00+03:00

кано (штат)

нигерия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Двадцать один спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста в нигерийском штате Кано, сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на председателя спортивной комиссии штата Умара Балу Фагге. "Бала Фагге подтвердил гибель 21 атлета из делегации Кано, которые возвращались с только что завершившегося национального спортивного фестиваля в городе Абеокута, штат Огун. Бала Фагге... заявил, что смертельное ДТП произошло на мосту Дакатсалле, отметив, что автобус, перевозивший 30 атлетов, упал с моста", - сообщает издание. По данным издания, пострадавших везут в больницу.

https://ria.ru/20240917/dtp-1973208417.html

кано (штат)

нигерия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кано (штат), нигерия