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В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов
В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов - РИА Новости, 31.05.2025
В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов
Двадцать один спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста в нигерийском штате Кано, сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на председателя... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:22:00+03:00
2025-05-31T18:22:00+03:00
2025-05-31T18:22:00+03:00
кано (штат)
нигерия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Двадцать один спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста в нигерийском штате Кано, сообщает местное издание Daily Post со ссылкой на председателя спортивной комиссии штата Умара Балу Фагге. "Бала Фагге подтвердил гибель 21 атлета из делегации Кано, которые возвращались с только что завершившегося национального спортивного фестиваля в городе Абеокута, штат Огун. Бала Фагге... заявил, что смертельное ДТП произошло на мосту Дакатсалле, отметив, что автобус, перевозивший 30 атлетов, упал с моста", - сообщает издание. По данным издания, пострадавших везут в больницу.
https://ria.ru/20240917/dtp-1973208417.html
кано (штат)
нигерия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кано (штат), нигерия
В Нигерии в ДТП погибли более 20 спортсменов
Daily Post: в Нигерии 21 спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста