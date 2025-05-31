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ОПЕК+ увеличит предельный уровень добычи нефти в июле
ОПЕК+ увеличит предельный уровень добычи нефти в июле - РИА Новости, 31.05.2025
ОПЕК+ увеличит предельный уровень добычи нефти в июле
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями увеличат предельный уровень добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня июня ввиду... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями увеличат предельный уровень добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня июня ввиду стабильных перспектив мировой экономики и текущего здорового нефтяного рынка, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. "С учетом стабильных глобальных экономических перспектив и текущих здоровых рыночных факторов, что подтверждается низкими запасами нефти.... восемь стран-участниц будут осуществлять корректировку добычи в размере 411 тысяч баррелей в сутки в июле 2025 года по сравнению с целевым уровнем добычи в июне", - говорится в сообщении. Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне. Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.
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цены на нефть, россия, саудовская аравия, ирак, опек, в мире
Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОПЕК, В мире
ОПЕК+ увеличит предельный уровень добычи нефти в июле
ОПЕК+ увеличит предельный уровень добычи нефти еще на 411 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями увеличат предельный уровень добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня июня ввиду стабильных перспектив мировой экономики и текущего здорового нефтяного рынка, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК.
"С учетом стабильных глобальных экономических перспектив и текущих здоровых рыночных факторов, что подтверждается низкими запасами нефти.... восемь стран-участниц будут осуществлять корректировку добычи в размере 411 тысяч баррелей в сутки в июле 2025 года по сравнению с целевым уровнем добычи в июне", - говорится в сообщении.
Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
В начале апреля восьмерка ОПЕК+
договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.
Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.