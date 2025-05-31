https://ria.ru/20250531/neft-2020131492.html

Восемь стран ОПЕК+ могут приостановить или отменить свое решение по нефти

Восемь стран ОПЕК+ могут приостановить или отменить свое решение по нефти - РИА Новости, 31.05.2025

Восемь стран ОПЕК+ могут приостановить или отменить свое решение по нефти

Восемь стран ОПЕК+, у которых есть добровольные (дополнительные к существующим квотам) ограничения на добычу, могут приостановить или отменить свое решение об... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:08:00+03:00

2025-05-31T14:08:00+03:00

2025-05-31T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+, у которых есть добровольные (дополнительные к существующим квотам) ограничения на добычу, могут приостановить или отменить свое решение об увеличении добычи нефти в зависимости от ситуации на мировом нефтяном рынке, говорится в коммюнике ОПЕК. Восьмерка ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в субботу приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в июле - еще на 411 тысяч баррелей в сутки, то есть столько же, сколько было в мае и июне. "Постепенные увеличения (добычи нефти - ред.) могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.

https://ria.ru/20250527/bessent--2019287241.html

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цены на нефть, россия, саудовская аравия, ирак, опек, в мире