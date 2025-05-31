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Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому для иностранцев - РИА Новости, 31.05.2025
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17:28 31.05.2025 (обновлено: 19:33 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/minobrnauki-2020156773.html
Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому для иностранцев
Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому для иностранцев - РИА Новости, 31.05.2025
Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому для иностранцев
Минобрнауки усиливает контроль за качеством проведения экзамена по русскому для иностранцев, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:28:00+03:00
2025-05-31T19:33:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минобрнауки усиливает контроль за качеством проведения экзамена по русскому для иностранцев, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации", — говорится в заявлении. Правительство внесло изменения в процедуру экзамена. Их предложил Рособрнадзор. Варианты теперь будут обновлять ежемесячно. При этом тестовые задания уберут из открытого доступа. "Изменения помогут усилить контроль за качеством и добросовестностью процедуры проведения экзамена", — отметили в министерстве. Иностранцы, которые планируют работать в России, должны подтвердить знание русского языка, отечественной истории и основ законодательства страны. Сдать экзамен можно во всех регионах. Правительство утвердило список из 92 учреждений.
https://ria.ru/20250514/gosduma-2016885329.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому для иностранцев

Минобрнауки следит за качеством проведения экзамена по русскому для иностранцев

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минобрнауки усиливает контроль за качеством проведения экзамена по русскому для иностранцев, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации", — говорится в заявлении.
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Правительство внесло изменения в процедуру экзамена. Их предложил Рособрнадзор. Варианты теперь будут обновлять ежемесячно. При этом тестовые задания уберут из открытого доступа.
"Изменения помогут усилить контроль за качеством и добросовестностью процедуры проведения экзамена", — отметили в министерстве.
Иностранцы, которые планируют работать в России, должны подтвердить знание русского языка, отечественной истории и основ законодательства страны.
Сдать экзамен можно во всех регионах. Правительство утвердило список из 92 учреждений.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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