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Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому для иностранцев
Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому для иностранцев - РИА Новости, 31.05.2025
Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому для иностранцев
Минобрнауки усиливает контроль за качеством проведения экзамена по русскому для иностранцев, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:28:00+03:00
2025-05-31T17:28:00+03:00
2025-05-31T19:33:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минобрнауки усиливает контроль за качеством проведения экзамена по русскому для иностранцев, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации", — говорится в заявлении. Правительство внесло изменения в процедуру экзамена. Их предложил Рособрнадзор. Варианты теперь будут обновлять ежемесячно. При этом тестовые задания уберут из открытого доступа. "Изменения помогут усилить контроль за качеством и добросовестностью процедуры проведения экзамена", — отметили в министерстве. Иностранцы, которые планируют работать в России, должны подтвердить знание русского языка, отечественной истории и основ законодательства страны. Сдать экзамен можно во всех регионах. Правительство утвердило список из 92 учреждений.
https://ria.ru/20250514/gosduma-2016885329.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому для иностранцев
Минобрнауки следит за качеством проведения экзамена по русскому для иностранцев