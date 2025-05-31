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Монахам Киево-Печерскую лавры запретили привозить продукты - РИА Новости, 31.05.2025
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Религия
 
22:03 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/lavra-2020190159.html
Монахам Киево-Печерскую лавры запретили привозить продукты
Монахам Киево-Печерскую лавры запретили привозить продукты - РИА Новости, 31.05.2025
Монахам Киево-Печерскую лавры запретили привозить продукты
Полиция, выполняя распоряжение минкультуры Украины, запретила въезд автомобилей с продуктами на территорию "Нижней Лавры", где проживают монахи канонической... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T22:03:00+03:00
2025-05-31T22:03:00+03:00
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владимир зеленский
украинская православная церковь
верховная рада украины
московский патриархат
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полиция, выполняя распоряжение минкультуры Украины, запретила въезд автомобилей с продуктами на территорию "Нижней Лавры", где проживают монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ), что фактически ограничивает их доступ к продовольствию, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко 20 мая сообщал, что в "Нижней Лавре" продолжают жить около 140 монахов УПЦ. "В Нижние пещеры Киево-Печерской лавры, где живут монахи УПЦ, полиция по требованию минкульта ... запретила въезд машин с продуктами. Голод, как механизм "переселения" нежелательного элемента?" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины, московский патриархат
Религия, Украина, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Московский Патриархат
Монахам Киево-Печерскую лавры запретили привозить продукты

Депутат Рады Дубинский: полиция запретила въезд машин с продуктами в Лавру УПЦ

© РИА Новости / Сергей Старостенко | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полиция, выполняя распоряжение минкультуры Украины, запретила въезд автомобилей с продуктами на территорию "Нижней Лавры", где проживают монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ), что фактически ограничивает их доступ к продовольствию, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко 20 мая сообщал, что в "Нижней Лавре" продолжают жить около 140 монахов УПЦ.
Сотрудники правоохранительных органов Украины обеспечивают правопорядок у входа в Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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27 мая, 08:00
«
"В Нижние пещеры Киево-Печерской лавры, где живут монахи УПЦ, полиция по требованию минкульта ... запретила въезд машин с продуктами. Голод, как механизм "переселения" нежелательного элемента?" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Так что же хотел сказать Патриарх
21 мая, 12:23
 
РелигияУкраинаРоссияАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныМосковский Патриархат
 
 
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