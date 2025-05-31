https://ria.ru/20250531/lavra-2020190159.html

Монахам Киево-Печерскую лавры запретили привозить продукты

Монахам Киево-Печерскую лавры запретили привозить продукты - РИА Новости, 31.05.2025

Монахам Киево-Печерскую лавры запретили привозить продукты

Полиция, выполняя распоряжение минкультуры Украины, запретила въезд автомобилей с продуктами на территорию "Нижней Лавры", где проживают монахи канонической... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T22:03:00+03:00

2025-05-31T22:03:00+03:00

2025-05-31T22:03:00+03:00

религия

украина

россия

александр дубинский

владимир зеленский

украинская православная церковь

верховная рада украины

московский патриархат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100399/73/1003997342_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c534b724f43b49e4b0d03f4afd0684f6.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Полиция, выполняя распоряжение минкультуры Украины, запретила въезд автомобилей с продуктами на территорию "Нижней Лавры", где проживают монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ), что фактически ограничивает их доступ к продовольствию, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко 20 мая сообщал, что в "Нижней Лавре" продолжают жить около 140 монахов УПЦ. "В Нижние пещеры Киево-Печерской лавры, где живут монахи УПЦ, полиция по требованию минкульта ... запретила въезд машин с продуктами. Голод, как механизм "переселения" нежелательного элемента?" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается. Тем не менее государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250527/signal-2019174981.html

https://ria.ru/20250521/religiya-2018222336.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины, московский патриархат