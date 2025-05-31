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В Коми тепловоз и вагоны со щебнем сошли с рельсов - РИА Новости, 31.05.2025
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18:53 31.05.2025 (обновлено: 18:57 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/komi-2020169933.html
В Коми тепловоз и вагоны со щебнем сошли с рельсов
В Коми тепловоз и вагоны со щебнем сошли с рельсов - РИА Новости, 31.05.2025
В Коми тепловоз и вагоны со щебнем сошли с рельсов
Тепловоз и два вагона со щебнем сошли с рельсов на путях необщего пользования на станции Човью в республике Коми, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:53:00+03:00
2025-05-31T18:57:00+03:00
происшествия
республика коми
санкт-петербург
сыктывкар
северо-западная транспортная прокуратура
северная железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Тепловоз и два вагона со щебнем сошли с рельсов на путях необщего пользования на станции Човью в республике Коми, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Тридцать первого мая... на станции Човью Северной железной дороги с рельсов сошли тепловоз и два вагона с щебнем. Инцидент произошел на железнодорожном пути необщего пользования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, никто не пострадал, груз не утрачен. В связи с инцидентом задержка поезда №97 Санкт-Петербург - Сыктывкар составила 23 минуты. В настоящее время восстановительные работы завершены. Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20240921/vagon-1974043565.html
республика коми
санкт-петербург
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происшествия, республика коми, санкт-петербург, сыктывкар, северо-западная транспортная прокуратура, северная железная дорога
Происшествия, Республика Коми, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Северо-Западная транспортная прокуратура, Северная железная дорога
В Коми тепловоз и вагоны со щебнем сошли с рельсов

Тепловоз и два вагона со щебнем сошли с рельсов на станции Човью в Коми

© Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода с рельсов тепловоза и двух вагонов со щебнем на станции Човью в республике Коми
Место схода с рельсов тепловоза и двух вагонов со щебнем на станции Човью в республике Коми - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Место схода с рельсов тепловоза и двух вагонов со щебнем на станции Човью в республике Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Тепловоз и два вагона со щебнем сошли с рельсов на путях необщего пользования на станции Човью в республике Коми, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«
"Тридцать первого мая... на станции Човью Северной железной дороги с рельсов сошли тепловоз и два вагона с щебнем. Инцидент произошел на железнодорожном пути необщего пользования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, никто не пострадал, груз не утрачен. В связи с инцидентом задержка поезда №97 Санкт-Петербург - Сыктывкар составила 23 минуты.
В настоящее время восстановительные работы завершены.
Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов
21 сентября 2024, 23:42
 
ПроисшествияРеспублика КомиСанкт-ПетербургСыктывкарСеверо-Западная транспортная прокуратураСеверная железная дорога
 
 
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