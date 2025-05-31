https://ria.ru/20250531/komi-2020169933.html

В Коми тепловоз и вагоны со щебнем сошли с рельсов

В Коми тепловоз и вагоны со щебнем сошли с рельсов - РИА Новости, 31.05.2025

В Коми тепловоз и вагоны со щебнем сошли с рельсов

Тепловоз и два вагона со щебнем сошли с рельсов на путях необщего пользования на станции Човью в республике Коми, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:53:00+03:00

2025-05-31T18:53:00+03:00

2025-05-31T18:57:00+03:00

происшествия

республика коми

санкт-петербург

сыктывкар

северо-западная транспортная прокуратура

северная железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Тепловоз и два вагона со щебнем сошли с рельсов на путях необщего пользования на станции Човью в республике Коми, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Тридцать первого мая... на станции Човью Северной железной дороги с рельсов сошли тепловоз и два вагона с щебнем. Инцидент произошел на железнодорожном пути необщего пользования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как отмечается, никто не пострадал, груз не утрачен. В связи с инцидентом задержка поезда №97 Санкт-Петербург - Сыктывкар составила 23 минуты. В настоящее время восстановительные работы завершены. Сыктывкарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20240921/vagon-1974043565.html

республика коми

санкт-петербург

сыктывкар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика коми, санкт-петербург, сыктывкар, северо-западная транспортная прокуратура, северная железная дорога