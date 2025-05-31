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Каллас сделала дерзкий выпад в адрес России и Китая
Каллас сделала дерзкий выпад в адрес России и Китая - РИА Новости, 31.05.2025
Каллас сделала дерзкий выпад в адрес России и Китая
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая величайшим вызовом, пишет Bloomberg. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T10:09:00+03:00
2025-05-31T10:09:00+03:00
2025-05-31T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая величайшим вызовом, пишет Bloomberg."Это величайший вызов нашего времени", — заявила она на конференции по безопасности в Шанхае.Кроме того, европейский политик упомянула слова американского министра обороны Пита Хегсета, назвавшего Китай угрозой для других стран Азии.Итальянское издание Il Fatto Quotidiano писало, что Каллас делает все возможное для разжигания конфликта между Россией и Украиной.Во вторник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что партнерство и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина находится на беспрецедентно высоком уровне и переживает наилучший период за всю историю.
https://ria.ru/20250531/telegraph-2020105020.html
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в мире, россия, китай, шанхай, пит хегсет, кайя каллас, сергей шойгу
В мире, Россия, Китай, Шанхай, Пит Хегсет, Кайя Каллас, Сергей Шойгу
Каллас сделала дерзкий выпад в адрес России и Китая
Каллас назвала отношения России и Китая величайшим вызовом