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Иран выразил протест против нового доклада МАГАТЭ - РИА Новости, 31.05.2025
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19:00 31.05.2025 (обновлено: 20:08 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/iran-2020171420.html
Иран выразил протест против нового доклада МАГАТЭ
Иран выразил протест против нового доклада МАГАТЭ - РИА Новости, 31.05.2025
Иран выразил протест против нового доклада МАГАТЭ
Тегеран считает новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выражает протест против его содержания, заявил МИД Ирана в... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:00:00+03:00
2025-05-31T20:08:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 31 мая — РИА Новости. Тегеран считает новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выражает протест против его содержания, заявил МИД Ирана в Telegram-канале.В документе МАГАТЭ говорится, что исламская республика ускорила производство урана, обогащенного до 60%, и назвала ее сотрудничество с международным агентством "менее чем удовлетворительным"."Этот доклад выходит за рамки обязанностей, возложенных на генерального директора МАГАТЭ, и противоречит профессиональным нормам, регулирующим деятельность международных организаций, в особенности принцип беспристрастности", — отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что в Военной доктрине Ирана нет места для ядерного оружия. При этом вся деятельность исламской республики в этой сфере находилась под надзором МАГАТЭ и была полностью прозрачна.Внешнеполитическое ведомство обвинило Гросси в отсутствии "беспристрастности". МИД подчеркнул, что Тегеран сотрудничает с организацией, а доклад не отражает реального уровня его взаимодействия с МАГАТЭ.Министерство напомнило об отсутствии международных ограничений для развития в стране собственной ядерной энергетики в мирных целях. Там добавили, что в стране нет "каких-либо незадекларированных объектов и незадекларированной (ядерной) деятельности".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Соединенные Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана. В ответ ИРИ заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250531/oman-2020177724.html
https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html
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в мире, иран, магатэ, рафаэль гросси, тегеран (город)
В мире, Иран, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Тегеран (город)
Иран выразил протест против нового доклада МАГАТЭ

Иран назвал доклад МАГАТЭ политизированным и протестует против его содержания

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 мая — РИА Новости. Тегеран считает новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выражает протест против его содержания, заявил МИД Ирана в Telegram-канале.
В документе МАГАТЭ говорится, что исламская республика ускорила производство урана, обогащенного до 60%, и назвала ее сотрудничество с международным агентством "менее чем удовлетворительным".
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"Этот доклад выходит за рамки обязанностей, возложенных на генерального директора МАГАТЭ, и противоречит профессиональным нормам, регулирующим деятельность международных организаций, в особенности принцип беспристрастности", — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что в Военной доктрине Ирана нет места для ядерного оружия. При этом вся деятельность исламской республики в этой сфере находилась под надзором МАГАТЭ и была полностью прозрачна.
Внешнеполитическое ведомство обвинило Гросси в отсутствии "беспристрастности". МИД подчеркнул, что Тегеран сотрудничает с организацией, а доклад не отражает реального уровня его взаимодействия с МАГАТЭ.
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Министерство напомнило об отсутствии международных ограничений для развития в стране собственной ядерной энергетики в мирных целях. Там добавили, что в стране нет "каких-либо незадекларированных объектов и незадекларированной (ядерной) деятельности".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Соединенные Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана. В ответ ИРИ заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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