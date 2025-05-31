Иран выразил протест против нового доклада МАГАТЭ
Иран назвал доклад МАГАТЭ политизированным и протестует против его содержания
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 мая — РИА Новости. Тегеран считает новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выражает протест против его содержания, заявил МИД Ирана в Telegram-канале.
В документе МАГАТЭ говорится, что исламская республика ускорила производство урана, обогащенного до 60%, и назвала ее сотрудничество с международным агентством "менее чем удовлетворительным".
"Этот доклад выходит за рамки обязанностей, возложенных на генерального директора МАГАТЭ, и противоречит профессиональным нормам, регулирующим деятельность международных организаций, в особенности принцип беспристрастности", — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что в Военной доктрине Ирана нет места для ядерного оружия. При этом вся деятельность исламской республики в этой сфере находилась под надзором МАГАТЭ и была полностью прозрачна.
Внешнеполитическое ведомство обвинило Гросси в отсутствии "беспристрастности". МИД подчеркнул, что Тегеран сотрудничает с организацией, а доклад не отражает реального уровня его взаимодействия с МАГАТЭ.
Министерство напомнило об отсутствии международных ограничений для развития в стране собственной ядерной энергетики в мирных целях. Там добавили, что в стране нет "каких-либо незадекларированных объектов и незадекларированной (ядерной) деятельности".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Соединенные Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана. В ответ ИРИ заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.