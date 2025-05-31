https://ria.ru/20250531/iran-2020171420.html

Иран выразил протест против нового доклада МАГАТЭ

Иран выразил протест против нового доклада МАГАТЭ - РИА Новости, 31.05.2025

Иран выразил протест против нового доклада МАГАТЭ

Тегеран считает новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выражает протест против его содержания, заявил МИД Ирана в... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T19:00:00+03:00

2025-05-31T19:00:00+03:00

2025-05-31T20:08:00+03:00

в мире

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ТЕГЕРАН, 31 мая — РИА Новости. Тегеран считает новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выражает протест против его содержания, заявил МИД Ирана в Telegram-канале.В документе МАГАТЭ говорится, что исламская республика ускорила производство урана, обогащенного до 60%, и назвала ее сотрудничество с международным агентством "менее чем удовлетворительным"."Этот доклад выходит за рамки обязанностей, возложенных на генерального директора МАГАТЭ, и противоречит профессиональным нормам, регулирующим деятельность международных организаций, в особенности принцип беспристрастности", — отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что в Военной доктрине Ирана нет места для ядерного оружия. При этом вся деятельность исламской республики в этой сфере находилась под надзором МАГАТЭ и была полностью прозрачна.Внешнеполитическое ведомство обвинило Гросси в отсутствии "беспристрастности". МИД подчеркнул, что Тегеран сотрудничает с организацией, а доклад не отражает реального уровня его взаимодействия с МАГАТЭ.Министерство напомнило об отсутствии международных ограничений для развития в стране собственной ядерной энергетики в мирных целях. Там добавили, что в стране нет "каких-либо незадекларированных объектов и незадекларированной (ядерной) деятельности".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Соединенные Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана. В ответ ИРИ заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250531/oman-2020177724.html

https://ria.ru/20250530/iran-2020078551.html

https://ria.ru/20250530/tramp-2020073002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, магатэ, рафаэль гросси, тегеран (город)