https://ria.ru/20250531/ege-2020120242.html

Родители-наблюдатели направили более 240 замечаний на ход ЕГЭ по математике

Родители-наблюдатели направили более 240 замечаний на ход ЕГЭ по математике - РИА Новости, 31.05.2025

Родители-наблюдатели направили более 240 замечаний на ход ЕГЭ по математике

Родители-наблюдатели направили свыше 240 замечаний на ход ЕГЭ по математике, сообщили в Рособрнадзоре. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:37:00+03:00

2025-05-31T12:37:00+03:00

2025-05-31T12:37:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Родители-наблюдатели направили свыше 240 замечаний на ход ЕГЭ по математике, сообщили в Рособрнадзоре. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней состоялся 27 мая. На участие в экзаменах было зарегистрировано свыше 641 тысячи человек. Экзамены прошли во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. "В экзаменационных пунктах (ППЭ) присутствовало более 6,7 тысячи наблюдателей из числа родителей. Они направили 242 замечания", - говорится в сообщении. Всего за первых два экзаменационных дня (23 и 27 мая) от родителей-наблюдателей поступило 357 замечаний. В числе отмеченных родителями недостатков были отсутствие помещений для сопровождающих выпускников лиц и медицинских работников, отсутствие мест для хранения личных вещей, металлоискателей на входе, видеонаблюдения в штабе ППЭ, перемещение участников ЕГЭ по ППЭ без сопровождения, нахождение посторонних лиц в ППЭ, отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для участников экзамена и другие. "Региональные органы управления образованием анализируют информацию о полученных от родителей – общественных наблюдателей замечаниях и принимают меры по устранению нарушений при проведении последующих экзаменов", - отметили в ведомстве. Также во время ЕГЭ по математике в Рособрнадзор продолжали поступать сообщения о нарушениях и сбоях через Платформу обратной связи на портале Госуслуг. Всего поступило 16 обращений от участников экзаменов, подтвердились шесть из них. "По каждому из этих случаев жалоб проведена работа с региональными министерствами, организаторам даны дополнительные разъяснения, проведение экзаменов в этих пунктах взято на особый контроль", - подчеркнули в Рособрнадзоре.

https://ria.ru/20250530/ege-2020019773.html

https://ria.ru/20250530/ege-2020000344.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)