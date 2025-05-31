https://ria.ru/20250531/ege-2020091851.html

Альтернативы у ЕГЭ пока нет, заявил глава Рособрнадзора

Альтернативы у ЕГЭ пока нет, заявил глава Рособрнадзора - РИА Новости, 31.05.2025

Альтернативы у ЕГЭ пока нет, заявил глава Рособрнадзора

Рособрнадзор пока не получил ни одного предложения с моделью, способной заменить ЕГЭ, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T03:27:00+03:00

2025-05-31T03:27:00+03:00

2025-05-31T03:39:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рособрнадзор пока не получил ни одного предложения с моделью, способной заменить ЕГЭ, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. "Чтобы отменить (ЕГЭ — Прим. ред.), надо предложить что-то взамен. Взамен (Существующей — Прим. ред.) модели за этот текущий год новой модели предложено не было", — сказал глава ведомства. Свыше 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.Недавно Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ, которым предлагалось заменить госэкзамен выпускными экзаменами по школьным предметам.Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что доработанный законопроект об отмене или серьезной корректировке ЕГЭ могут внести в Госдуму после окончания экзаменационной кампании.По мнению парламентария, "ЕГЭ как термин уже раздражает людей".

https://ria.ru/20250530/ege-2020019773.html

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)