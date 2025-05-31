В Ленинградской области в заброшенном здании погибли две девочки
В Ленинградской области в заброшенном здании погибли две 11-летние девочки
© Фото : Следком Ленинградской области/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где погибли две школьницы из Волосовского района Ленинградской области
Работа СК РФ на месте происшествия, где погибли две школьницы из Волосовского района Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Две 11-летние девочки погибли в заброшенном здании сельхозпредприятия в Волосовском районе Ленинградской области, на них обрушились плиты, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
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"По данным следствия, 31 мая 2025 года около 17 часов в здании бывшего сельскохозяйственного предприятия в деревне Терпилицы Волосовского района произошло обрушение бетонных плит перекрытия, в результате которого погибли двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
В пресс-службе СУСК добавили, что погибшие - две 11-летние школьницы.
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