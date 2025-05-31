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В Ленинградской области в заброшенном здании погибли две девочки

В Ленинградской области в заброшенном здании погибли две девочки - РИА Новости, 31.05.2025

В Ленинградской области в заброшенном здании погибли две девочки

Две 11-летние девочки погибли в заброшенном здании сельхозпредприятия в Волосовском районе Ленинградской области, на них обрушились плиты, сообщает пресс-служба РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T20:35:00+03:00

2025-05-31T20:35:00+03:00

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происшествия

волосовский район

россия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Две 11-летние девочки погибли в заброшенном здании сельхозпредприятия в Волосовском районе Ленинградской области, на них обрушились плиты, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. "По данным следствия, 31 мая 2025 года около 17 часов в здании бывшего сельскохозяйственного предприятия в деревне Терпилицы Волосовского района произошло обрушение бетонных плит перекрытия, в результате которого погибли двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В пресс-службе СУСК добавили, что погибшие - две 11-летние школьницы.

https://ria.ru/20241013/film-1977859342.html

волосовский район

россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волосовский район, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)