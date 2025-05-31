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В Ленинградской области в заброшенном здании погибли две девочки - РИА Новости, 31.05.2025
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20:35 31.05.2025 (обновлено: 20:47 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/devochki-2020182782.html
В Ленинградской области в заброшенном здании погибли две девочки
В Ленинградской области в заброшенном здании погибли две девочки - РИА Новости, 31.05.2025
В Ленинградской области в заброшенном здании погибли две девочки
Две 11-летние девочки погибли в заброшенном здании сельхозпредприятия в Волосовском районе Ленинградской области, на них обрушились плиты, сообщает пресс-служба РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T20:35:00+03:00
2025-05-31T20:47:00+03:00
происшествия
волосовский район
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Две 11-летние девочки погибли в заброшенном здании сельхозпредприятия в Волосовском районе Ленинградской области, на них обрушились плиты, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. "По данным следствия, 31 мая 2025 года около 17 часов в здании бывшего сельскохозяйственного предприятия в деревне Терпилицы Волосовского района произошло обрушение бетонных плит перекрытия, в результате которого погибли двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В пресс-службе СУСК добавили, что погибшие - две 11-летние школьницы.
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волосовский район
россия
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происшествия, волосовский район, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волосовский район, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области в заброшенном здании погибли две девочки

В Ленинградской области в заброшенном здании погибли две 11-летние девочки

© Фото : Следком Ленинградской области/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где погибли две школьницы из Волосовского района Ленинградской области
Работа СК РФ на месте происшествия, где погибли две школьницы из Волосовского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Следком Ленинградской области/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где погибли две школьницы из Волосовского района Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Две 11-летние девочки погибли в заброшенном здании сельхозпредприятия в Волосовском районе Ленинградской области, на них обрушились плиты, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
«
"По данным следствия, 31 мая 2025 года около 17 часов в здании бывшего сельскохозяйственного предприятия в деревне Терпилицы Волосовского района произошло обрушение бетонных плит перекрытия, в результате которого погибли двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
В пресс-службе СУСК добавили, что погибшие - две 11-летние школьницы.
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ПроисшествияВолосовский районРоссияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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