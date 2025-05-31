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В России появился сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси - РИА Новости, 31.05.2025
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08:09 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/avtomobili-2020099768.html
В России появился сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси
В России появился сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси - РИА Новости, 31.05.2025
В России появился сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси, продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:09:00+03:00
2025-05-31T08:09:00+03:00
технологии
москва
санкт-петербург
авито
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси, продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании. "Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей напрямую от таксопарков. Новый продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис помогает водителям быстрее находить машины, а таксопаркам - эффективнее подбирать персонал и снижать издержки", - сообщили в компании. Так, с помощью сервиса водитель может забронировать автомобиль, подтвердить условия аренды и получить машину в оговоренное время. Отмечается, что сервис доступен через мобильное приложение на iOS и Android, а также через веб-версию. Таксопарки могут подключиться при наличии ERP-системы (Enterprise Resource Planning). Объявления с бейджем "Онлайн-бронирование" размещены в разделе "Авто под такси".
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технологии, москва, санкт-петербург, авито, россия
Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Авито, Россия
В России появился сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси

"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль такси. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси, продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании.
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей напрямую от таксопарков. Новый продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис помогает водителям быстрее находить машины, а таксопаркам - эффективнее подбирать персонал и снижать издержки", - сообщили в компании.
Так, с помощью сервиса водитель может забронировать автомобиль, подтвердить условия аренды и получить машину в оговоренное время.
Отмечается, что сервис доступен через мобильное приложение на iOS и Android, а также через веб-версию. Таксопарки могут подключиться при наличии ERP-системы (Enterprise Resource Planning). Объявления с бейджем "Онлайн-бронирование" размещены в разделе "Авто под такси".
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