https://ria.ru/20250530/yaponiya-2020016914.html

Видео встречи Путина и вдовы Абэ заняло первое место в японских газетах

Видео встречи Путина и вдовы Абэ заняло первое место в японских газетах - РИА Новости, 30.05.2025

Видео встречи Путина и вдовы Абэ заняло первое место в японских газетах

Видео со встречи президента России Владимира Путина со вдовой экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ заняло первое место в электронных версиях японских... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:43:00+03:00

2025-05-30T16:43:00+03:00

2025-05-30T17:23:00+03:00

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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Видео со встречи президента России Владимира Путина со вдовой экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ заняло первое место в электронных версиях японских газет "Асахи" и "Иомиури", в чем убедился корреспондент РИА Новости. В электронной версии газеты "Асахи" видео со встречи Владимира Путина и Акиэ Абэ занимает первое место, несмотря на то что в Японии скоро наступит ночь. Под видео подпись: "Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: "не забывая Абэ". В электронной версии газеты "Иомиури" видео со встречи и с поездки Акиэ Абэ к Большому театру занимает первое место, несмотря на то что что с момента публикации в газете прошло уже 10 часов и в Японии уже конец дня. В четверг Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России. Акиэ Абэ, в свою очередь, заявила, что Россия для Японии — очень важный сосед. Она отметила важность культурного контакта между Москвой и Токио "даже в этот сложный период". Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть "Конька-горбунка" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство не взаимодействовало с Акиэ Абэ относительно ее визита в Россию и отказался его комментировать.

https://ria.ru/20250529/yaponiya-2019873475.html

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политика, япония, россия, синдзо абэ, владимир путин, в мире