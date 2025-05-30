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Видео встречи Путина и вдовы Абэ заняло первое место в японских газетах - РИА Новости, 30.05.2025
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16:43 30.05.2025 (обновлено: 17:23 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/yaponiya-2020016914.html
Видео встречи Путина и вдовы Абэ заняло первое место в японских газетах
Видео встречи Путина и вдовы Абэ заняло первое место в японских газетах - РИА Новости, 30.05.2025
Видео встречи Путина и вдовы Абэ заняло первое место в японских газетах
Видео со встречи президента России Владимира Путина со вдовой экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ заняло первое место в электронных версиях японских... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:43:00+03:00
2025-05-30T17:23:00+03:00
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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Видео со встречи президента России Владимира Путина со вдовой экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ заняло первое место в электронных версиях японских газет "Асахи" и "Иомиури", в чем убедился корреспондент РИА Новости. В электронной версии газеты "Асахи" видео со встречи Владимира Путина и Акиэ Абэ занимает первое место, несмотря на то что в Японии скоро наступит ночь. Под видео подпись: "Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: "не забывая Абэ". В электронной версии газеты "Иомиури" видео со встречи и с поездки Акиэ Абэ к Большому театру занимает первое место, несмотря на то что что с момента публикации в газете прошло уже 10 часов и в Японии уже конец дня. В четверг Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России. Акиэ Абэ, в свою очередь, заявила, что Россия для Японии — очень важный сосед. Она отметила важность культурного контакта между Москвой и Токио "даже в этот сложный период". Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть "Конька-горбунка" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство не взаимодействовало с Акиэ Абэ относительно ее визита в Россию и отказался его комментировать.
https://ria.ru/20250529/yaponiya-2019873475.html
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политика, япония, россия, синдзо абэ, владимир путин, в мире
Политика, Япония, Россия, Синдзо Абэ, Владимир Путин, В мире
Видео встречи Путина и вдовы Абэ заняло первое место в японских газетах

Газеты "Асахи" и "Иомиури" поместили встречу Путина и вдовы Абэ на первые места

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ во время встречи в Кремле
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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Видео со встречи президента России Владимира Путина со вдовой экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ заняло первое место в электронных версиях японских газет "Асахи" и "Иомиури", в чем убедился корреспондент РИА Новости.
В электронной версии газеты "Асахи" видео со встречи Владимира Путина и Акиэ Абэ занимает первое место, несмотря на то что в Японии скоро наступит ночь. Под видео подпись: "Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: "не забывая Абэ".
Акиэ Абэ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Эксперт объяснил значение визита вдовы экс-премьера Японии в Россию
29 мая, 23:24
В электронной версии газеты "Иомиури" видео со встречи и с поездки Акиэ Абэ к Большому театру занимает первое место, несмотря на то что что с момента публикации в газете прошло уже 10 часов и в Японии уже конец дня.
В четверг Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России.
Акиэ Абэ, в свою очередь, заявила, что Россия для Японии — очень важный сосед. Она отметила важность культурного контакта между Москвой и Токио "даже в этот сложный период".
Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть "Конька-горбунка" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство не взаимодействовало с Акиэ Абэ относительно ее визита в Россию и отказался его комментировать.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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29 мая, 21:06
 
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