Видео встречи Путина и вдовы Абэ заняло первое место в японских газетах
Газеты "Асахи" и "Иомиури" поместили встречу Путина и вдовы Абэ на первые места
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ во время встречи в Кремле
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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Видео со встречи президента России Владимира Путина со вдовой экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ заняло первое место в электронных версиях японских газет "Асахи" и "Иомиури", в чем убедился корреспондент РИА Новости.
В электронной версии газеты "Асахи" видео со встречи Владимира Путина и Акиэ Абэ занимает первое место, несмотря на то что в Японии скоро наступит ночь. Под видео подпись: "Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: "не забывая Абэ".
В электронной версии газеты "Иомиури" видео со встречи и с поездки Акиэ Абэ к Большому театру занимает первое место, несмотря на то что что с момента публикации в газете прошло уже 10 часов и в Японии уже конец дня.
В четверг Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России.
Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть "Конька-горбунка" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство не взаимодействовало с Акиэ Абэ относительно ее визита в Россию и отказался его комментировать.