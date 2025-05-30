Рейтинг@Mail.ru
Песков: в Японии остаются силы, желающие возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/yaponiya-2019944584.html
Песков: в Японии остаются силы, желающие возобновить диалог с Россией
Песков: в Японии остаются силы, желающие возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
Песков: в Японии остаются силы, желающие возобновить диалог с Россией
Силы, считающие позицию Токио в отношении Москвы недальновидной и желающие возобновления диалога с РФ, остаются в Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:14:00+03:00
2025-05-30T13:14:00+03:00
япония
россия
токио
владимир путин
дмитрий песков
синдзо абэ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151221/79/1512217996_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d741c2ed4ccf3e58de65a0cf75f64e47.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Силы, считающие позицию Токио в отношении Москвы недальновидной и желающие возобновления диалога с РФ, остаются в Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьера Японии Синдзо Абэ - Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что вдова всегда желанный гость в России. "В Японии остаются силы, которые считают такую позицию недальновидной, я имею в виду как позицию нынешнего руководства, и которые считают необходимым реставрацию наших отношений и возобновление диалога", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Кремль на возможность снижения градуса напряженности между РФ и Японией после встречи Путина и вдовы Абэ. Пресс-секретарь президента напомнил, что когда премьером Японии был Абэ, у Москвы и Токио были интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора, а сам экс-глава Японии прилагал изрядные усилия для налаживания отношений обеих стран, а его отношения с Путиным были конструктивные и теплые.
https://ria.ru/20250530/peskov-2019941727.html
https://ria.ru/20250529/yaponiya-2019873475.html
япония
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151221/79/1512217996_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_09b38f025e143c0b17f63d7100294447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, токио, владимир путин, дмитрий песков, синдзо абэ, в мире
Япония, Россия, Токио, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Синдзо Абэ, В мире
Песков: в Японии остаются силы, желающие возобновить диалог с Россией

Песков: в Японии остаются силы, считающие позицию Токио по России недальновидной

© РИА Новости / Дмитрий АстаховФлаги России и Японии
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Флаги России и Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Силы, считающие позицию Токио в отношении Москвы недальновидной и желающие возобновления диалога с РФ, остаются в Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьера Японии Синдзо Абэ - Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что вдова всегда желанный гость в России.
Государственные флаги России (справа) и Японии - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Япония выбрала путь конфронтации с Россией, заявил Песков
Вчера, 13:06
"В Японии остаются силы, которые считают такую позицию недальновидной, я имею в виду как позицию нынешнего руководства, и которые считают необходимым реставрацию наших отношений и возобновление диалога", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Кремль на возможность снижения градуса напряженности между РФ и Японией после встречи Путина и вдовы Абэ.
Пресс-секретарь президента напомнил, что когда премьером Японии был Абэ, у Москвы и Токио были интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора, а сам экс-глава Японии прилагал изрядные усилия для налаживания отношений обеих стран, а его отношения с Путиным были конструктивные и теплые.
Акиэ Абэ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Эксперт объяснил значение визита вдовы экс-премьера Японии в Россию
29 мая, 23:24
 
ЯпонияРоссияТокиоВладимир ПутинДмитрий ПесковСиндзо АбэВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала