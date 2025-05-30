https://ria.ru/20250530/yaponiya-2019944584.html

Песков: в Японии остаются силы, желающие возобновить диалог с Россией

Песков: в Японии остаются силы, желающие возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 30.05.2025

Песков: в Японии остаются силы, желающие возобновить диалог с Россией

Силы, считающие позицию Токио в отношении Москвы недальновидной и желающие возобновления диалога с РФ, остаются в Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:14:00+03:00

2025-05-30T13:14:00+03:00

2025-05-30T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Силы, считающие позицию Токио в отношении Москвы недальновидной и желающие возобновления диалога с РФ, остаются в Японии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьера Японии Синдзо Абэ - Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что вдова всегда желанный гость в России. "В Японии остаются силы, которые считают такую позицию недальновидной, я имею в виду как позицию нынешнего руководства, и которые считают необходимым реставрацию наших отношений и возобновление диалога", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Кремль на возможность снижения градуса напряженности между РФ и Японией после встречи Путина и вдовы Абэ. Пресс-секретарь президента напомнил, что когда премьером Японии был Абэ, у Москвы и Токио были интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора, а сам экс-глава Японии прилагал изрядные усилия для налаживания отношений обеих стран, а его отношения с Путиным были конструктивные и теплые.

https://ria.ru/20250530/peskov-2019941727.html

https://ria.ru/20250529/yaponiya-2019873475.html

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япония, россия, токио, владимир путин, дмитрий песков, синдзо абэ, в мире