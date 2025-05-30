https://ria.ru/20250530/vs-2019922125.html
Рогов сообщил о выходе ВС России к границе с Днепропетровской областью
Рогов сообщил о выходе ВС России к границе с Днепропетровской областью - РИА Новости, 30.05.2025
Рогов сообщил о выходе ВС России к границе с Днепропетровской областью
Российские войска фактически вышли на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:17:00+03:00
2025-05-30T11:17:00+03:00
2025-05-30T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Российские войска фактически вышли на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Зеленое Поле в ДНР, который находится на стыке с административной границей Запорожской области по направлению к оккупированному ВСУ селу Темировка. "Участок фронта в районе Зеленого Поля наши военные называют перекресток. После освобождения села российская армия усилила наступательные действия и фактически вышла на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины", - сказал Рогов. По его словам, освобождение села Зеленое Поле открывает для российской армии возможность для наступления на оккупированную ВСУ северную часть Запорожской области не только с юга, но и с востока.
https://ria.ru/20250530/zapad-2019917101.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
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Рогов сообщил о выходе ВС России к границе с Днепропетровской областью
Рогов: ВС России фактически вышли на стык границ ДНР с Днепропетровской областью