https://ria.ru/20250530/vs-2019922125.html

Рогов сообщил о выходе ВС России к границе с Днепропетровской областью

Рогов сообщил о выходе ВС России к границе с Днепропетровской областью - РИА Новости, 30.05.2025

Рогов сообщил о выходе ВС России к границе с Днепропетровской областью

Российские войска фактически вышли на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:17:00+03:00

2025-05-30T11:17:00+03:00

2025-05-30T11:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

днепропетровская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Российские войска фактически вышли на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Зеленое Поле в ДНР, который находится на стыке с административной границей Запорожской области по направлению к оккупированному ВСУ селу Темировка. "Участок фронта в районе Зеленого Поля наши военные называют перекресток. После освобождения села российская армия усилила наступательные действия и фактически вышла на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины", - сказал Рогов. По его словам, освобождение села Зеленое Поле открывает для российской армии возможность для наступления на оккупированную ВСУ северную часть Запорожской области не только с юга, но и с востока.

https://ria.ru/20250530/zapad-2019917101.html

запорожская область

донецкая народная республика

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины