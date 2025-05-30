https://ria.ru/20250530/vojska-2019898339.html

Российские войска отбросили ВСУ за реку Жеребец в ДНР, заявил Марочко

Российские войска отбросили ВСУ за реку Жеребец в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 30.05.2025

Российские войска отбросили ВСУ за реку Жеребец в ДНР, заявил Марочко

Российские войска отбросили украинскую армию за реку Жеребец возле населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:11:00+03:00

2025-05-30T08:11:00+03:00

2025-05-30T08:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 30 мая – РИА Новости. Российские войска отбросили украинскую армию за реку Жеребец возле населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За насколько суток нашим войскам удалось зачистить все западные окрестности населенного пункта Торское и отбросить украинских боевиков за реку Жеребец", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что под полный контроль ВС РФ перешла пятикилометровая прибрежная зона.

https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999277170.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф