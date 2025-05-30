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Российские войска отбросили ВСУ за реку Жеребец в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:11 30.05.2025 (обновлено: 08:24 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/vojska-2019898339.html
Российские войска отбросили ВСУ за реку Жеребец в ДНР, заявил Марочко
Российские войска отбросили ВСУ за реку Жеребец в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 30.05.2025
Российские войска отбросили ВСУ за реку Жеребец в ДНР, заявил Марочко
Российские войска отбросили украинскую армию за реку Жеребец возле населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:11:00+03:00
2025-05-30T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 мая – РИА Новости. Российские войска отбросили украинскую армию за реку Жеребец возле населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За насколько суток нашим войскам удалось зачистить все западные окрестности населенного пункта Торское и отбросить украинских боевиков за реку Жеребец", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что под полный контроль ВС РФ перешла пятикилометровая прибрежная зона.
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999277170.html
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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские войска отбросили ВСУ за реку Жеребец в ДНР, заявил Марочко

Марочко: российские военные отбросили ВСУ за реку Жеребец в ДНР возле Торского

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 30 мая – РИА Новости. Российские войска отбросили украинскую армию за реку Жеребец возле населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За насколько суток нашим войскам удалось зачистить все западные окрестности населенного пункта Торское и отбросить украинских боевиков за реку Жеребец", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что под полный контроль ВС РФ перешла пятикилометровая прибрежная зона.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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