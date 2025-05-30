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ВКонтакте запустила лимитированные благотворительные стикеры

ВКонтакте запустила лимитированные благотворительные стикеры - РИА Новости, 30.05.2025

ВКонтакте запустила лимитированные благотворительные стикеры

ВКонтакте и фонды "Обнажённые сердца", "Простые вещи" и "Один, два, все" выпустили специальные стикеры "Добрики" по рисункам от подопечных благотворительных... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:57:00+03:00

2025-05-30T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ВКонтакте и фонды "Обнажённые сердца", "Простые вещи" и "Один, два, все" выпустили специальные стикеры "Добрики" по рисункам от подопечных благотворительных организаций. Проект направлен на поддержку детей с особенностями развития. Также вместе с издательством "Альпина.Дети" VK проводит творческий конкурс детских сказок. Лучшие работы войдут в большой сборник сказок от пользователей.Благотворительные стикерыВ рамках акции подопечные фондов создали рисунки, по мотивам которых вышел стикерпак в социальной сети. Все средства, собранные от его продажи, будут направлены на развитие программ помощи детям с особенностями развития.К акции ко Дню защиты детей присоединились три организации. Фонд "Обнажённые сердца" помогает детям и молодым людям с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна и другими особенностями развития. Фонд "Простые вещи" поддерживает подростков и молодых людей с ментальными особенностями. Организация "Один, два, все" оказывает помощь детям с ограниченными возможностями из детского дома-интерната № 4 в Павловске.Конкурс "Придумай сказку"В совместном проекте VK и издательство "Альпина.Дети" предлагают пользователям занять своих детей на каникулах и вместе написать сказку, которая сможет попасть в настоящую книгу сказок. Тема — "Город, в котором живут игрушки", принимаются работы в прозе или в виде стихотворения. Объём произведения — до 6 тысяч знаков без пробелов. Можно дополнить заявку графическими материалами: рисунками или комиксами.Конкурсные работы нужно разместить в специальной форме с 1 июня по 15 июля. Принять участие могут дети до 12 лет вместе с родителями. Имена 10 победителей объявят 1 сентября в сообществе VK Праздники. Их сказки войдут в сборник, который будет опубликован осенью 2025 года.Издательство "Альпина.Дети" проведёт серию онлайн-встреч с детскими писателями, чтобы участники конкурса смогли лучше подготовиться. Эксперты расскажут, как создавать литературные произведения: придумывать героя, выбирать жанр и писать так, чтобы читатель не мог оторваться от книги. Анонсы и эфиры будут опубликованы в сообществе издательства: vk.com/alpinadetiСправкаВсе участвующие благотворительные организации прошли проверку на платформе VK Добро — это сервис для честной и прозрачной благотворительности, основанный VK в 2013 году. На сегодняшний день VK Добро объединяет 306 фондов по всей России и проводит одну из самых строгих проверок НКО в стране. Она включает аудит финансовой отчётности и документации, оценку экспертности, репутации и прозрачности работы организаций.

https://ria.ru/20250521/druzhba-2018115137.html

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