https://ria.ru/20250530/ukraina-2020075075.html

В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией

В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией - РИА Новости, 30.05.2025

В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией

Украина хотела попытаться заставить Россию изменить условия меморандума о прекращении огня перед тем, как киевский режим сядет за стол переговоров для... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T21:50:00+03:00

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2025-05-30T21:50:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина хотела попытаться заставить Россию изменить условия меморандума о прекращении огня перед тем, как киевский режим сядет за стол переговоров для обсуждения документа, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале."Идея была в том, чтобы получить от РФ проект меморандума о прекращении огня, слить его в прессу, получить от "коалиции желающих" публичную рекомендацию его не подписывать, заявить о неприемлемости условий и перебросить проблему на Трампа", — написал он.По мнению депутата, Россия сорвала планы Украины, и Киеву придется участвовать в новых переговорах в Стамбуле, полностью приняв повестку Москвы.В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта. Он заявил, что детали этого документа не будут обнародоваться.

https://ria.ru/20250530/ukraina-2019969279.html

https://ria.ru/20250530/gruziya-2020032777.html

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