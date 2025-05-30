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В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией
В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией
Украина хотела попытаться заставить Россию изменить условия меморандума о прекращении огня перед тем, как киевский режим сядет за стол переговоров для... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:50:00+03:00
2025-05-30T21:50:00+03:00
2025-05-30T21:50:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина хотела попытаться заставить Россию изменить условия меморандума о прекращении огня перед тем, как киевский режим сядет за стол переговоров для обсуждения документа, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале."Идея была в том, чтобы получить от РФ проект меморандума о прекращении огня, слить его в прессу, получить от "коалиции желающих" публичную рекомендацию его не подписывать, заявить о неприемлемости условий и перебросить проблему на Трампа", — написал он.По мнению депутата, Россия сорвала планы Украины, и Киеву придется участвовать в новых переговорах в Стамбуле, полностью приняв повестку Москвы.В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта. Он заявил, что детали этого документа не будут обнародоваться.
https://ria.ru/20250530/ukraina-2019969279.html
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В мире, Украина, Россия, Стамбул, Сергей Лавров, Александр Дубинский, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией
Дубинский: попытка Украины получить от РФ меморандум до переговоров не удалась