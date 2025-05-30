Рейтинг@Mail.ru
В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020075075.html
В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией
В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией - РИА Новости, 30.05.2025
В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией
Украина хотела попытаться заставить Россию изменить условия меморандума о прекращении огня перед тем, как киевский режим сядет за стол переговоров для... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:50:00+03:00
2025-05-30T21:50:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
сергей лавров
александр дубинский
дмитрий песков
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018068007_120:0:3761:2048_1920x0_80_0_0_5e216dd9e081d37d4b2b87b9046863d6.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина хотела попытаться заставить Россию изменить условия меморандума о прекращении огня перед тем, как киевский режим сядет за стол переговоров для обсуждения документа, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале."Идея была в том, чтобы получить от РФ проект меморандума о прекращении огня, слить его в прессу, получить от "коалиции желающих" публичную рекомендацию его не подписывать, заявить о неприемлемости условий и перебросить проблему на Трампа", — написал он.По мнению депутата, Россия сорвала планы Украины, и Киеву придется участвовать в новых переговорах в Стамбуле, полностью приняв повестку Москвы.В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта. Он заявил, что детали этого документа не будут обнародоваться.
https://ria.ru/20250530/ukraina-2019969279.html
https://ria.ru/20250530/gruziya-2020032777.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018068007_575:0:3306:2048_1920x0_80_0_0_7332ccaa3ecba2f9af677fdcb37834a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, стамбул, сергей лавров, александр дубинский, дмитрий песков, верховная рада украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Сергей Лавров, Александр Дубинский, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Киеве раскрыли планы Украины перед новым раундом переговоров с Россией

Дубинский: попытка Украины получить от РФ меморандум до переговоров не удалась

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина хотела попытаться заставить Россию изменить условия меморандума о прекращении огня перед тем, как киевский режим сядет за стол переговоров для обсуждения документа, написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Идея была в том, чтобы получить от РФ проект меморандума о прекращении огня, слить его в прессу, получить от "коалиции желающих" публичную рекомендацию его не подписывать, заявить о неприемлемости условий и перебросить проблему на Трампа", — написал он.
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта
Вчера, 14:09
По мнению депутата, Россия сорвала планы Украины, и Киеву придется участвовать в новых переговорах в Стамбуле, полностью приняв повестку Москвы.
В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта. Он заявил, что детали этого документа не будут обнародоваться.
Финские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"В сотни раз тяжелее". В Грузии сделали мрачное заявление об Украине
Вчера, 17:33
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулСергей ЛавровАлександр ДубинскийДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала