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Жителей Сумской области призвали к срочной эвакуации - РИА Новости, 30.05.2025
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14:08 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ukraina-2019968967.html
Жителей Сумской области призвали к срочной эвакуации
Жителей Сумской области призвали к срочной эвакуации - РИА Новости, 30.05.2025
Жителей Сумской области призвали к срочной эвакуации
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров на фоне продвижения российских сил призвал жителей приграничных территорий не откладывать срочную... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:08:00+03:00
2025-05-30T14:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров на фоне продвижения российских сил призвал жителей приграничных территорий не откладывать срочную эвакуацию. По словам Григорова, в Сумской области на отдельных участках границы, в том числе возле населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин, продолжаются активные боевые действия. Григоров обратился к жителям приграничных территорий с призывом не откладывать эвакуацию. "Это непростое решение, но жизнь - самая высокая ценность", - приводит слова Григорова украинский телеканал ТСН. По его данным, за последние сутки свыше 50 человек выехали из приграничных районов, а за неделю из приграничной зоны Сумской области эвакуировали более 500 жителей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019701275.html
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в мире, сумская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Жителей Сумской области призвали к срочной эвакуации

Жителей Сумской области призвали к срочной эвакуации из-за продвижения ВС России

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров на фоне продвижения российских сил призвал жителей приграничных территорий не откладывать срочную эвакуацию.
По словам Григорова, в Сумской области на отдельных участках границы, в том числе возле населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин, продолжаются активные боевые действия. Григоров обратился к жителям приграничных территорий с призывом не откладывать эвакуацию. "Это непростое решение, но жизнь - самая высокая ценность", - приводит слова Григорова украинский телеканал ТСН.
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По его данным, за последние сутки свыше 50 человек выехали из приграничных районов, а за неделю из приграничной зоны Сумской области эвакуировали более 500 жителей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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