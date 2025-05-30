Жителей Сумской области призвали к срочной эвакуации
Жителей Сумской области призвали к срочной эвакуации из-за продвижения ВС России
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров на фоне продвижения российских сил призвал жителей приграничных территорий не откладывать срочную эвакуацию.
По словам Григорова, в Сумской области на отдельных участках границы, в том числе возле населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин, продолжаются активные боевые действия. Григоров обратился к жителям приграничных территорий с призывом не откладывать эвакуацию. "Это непростое решение, но жизнь - самая высокая ценность", - приводит слова Григорова украинский телеканал ТСН.
По его данным, за последние сутки свыше 50 человек выехали из приграничных районов, а за неделю из приграничной зоны Сумской области эвакуировали более 500 жителей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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