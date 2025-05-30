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Правительство рассказало о новых мерах поддержки угольных компаний - РИА Новости, 30.05.2025
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13:45 30.05.2025 (обновлено: 15:04 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ugol-2019963703.html
Правительство рассказало о новых мерах поддержки угольных компаний
Правительство рассказало о новых мерах поддержки угольных компаний - РИА Новости, 30.05.2025
Правительство рассказало о новых мерах поддержки угольных компаний
Российским угольным компаниям с высокой долговой нагрузкой в рамках мер поддержки предоставят возможность реструктуризировать свою кредитную задолженность, при... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:45:00+03:00
2025-05-30T15:04:00+03:00
экономика
кемеровская область
михаил мишустин
антон силуанов
сергей цивилев
ржд
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российским угольным компаниям с высокой долговой нагрузкой в рамках мер поддержки предоставят возможность реструктуризировать свою кредитную задолженность, при этом будет учтена позиция Банка России, сообщило правительство. Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилёва, главы РЖД Олега Белозёрова. "Предприятиям угольной отрасли, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность. При отработке этой меры будет учтена позиция финансового регулятора - Банка России", - говорится в Telegram-канале правительства.Мишустин ранее отметил, что за первые четыре месяца текущего года экспортные цены на уголь упали почти на четверть. По его словам, ситуацию в отрасли ухудшает высокая закредитованность компаний.По итогам 2024 года ряд угольных предприятий РФ получили убыток. Так, убыток "Мечела" составил 37,121 миллиарда рублей против прибыли 22,321 миллиарда рублей в 2023 году. Убыток "Распадской" по МСФО составил 133 миллионов долларов против прибыли в 440 миллионов долларов годом ранее.Стоимость долгового портфеля "Мечела" по итогам 2024 года составила 20,7%, а чистый долг без пеней и штрафов увеличился на 4%, до 259,4 миллиарда рублей. Компания договорилась перенести выплаты части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы, что позволит снизить нагрузку на денежный поток компании и обеспечит финансирование текущей деятельности, в январе сообщили РИА Новости в пресс-службе.Общий долг "Распадской" в 2024 году вырос на 71% и составил 48 миллионов долларов. При этом чистый долг остался отрицательным и составил 39 миллионов долларов на конец 2024 года против 304 миллионов долларов годом ранее.По данным Росстата, доля убыточных угольных предприятий в январе-феврале текущего года выросла до 57,6% против 45,9% за аналогичный период годом ранее. Доля компаний, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее.
https://ria.ru/20250530/mishustin-2019963047.html
https://ria.ru/20250530/pravitelstvo-2019961891.html
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экономика, кемеровская область, михаил мишустин, антон силуанов, сергей цивилев, ржд, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Экономика, Кемеровская область, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Сергей Цивилев, РЖД, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
Правительство рассказало о новых мерах поддержки угольных компаний

Кабмин: угольным компаниям позволят реструктуризировать кредитную задолженность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российским угольным компаниям с высокой долговой нагрузкой в рамках мер поддержки предоставят возможность реструктуризировать свою кредитную задолженность, при этом будет учтена позиция Банка России, сообщило правительство.
Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилёва, главы РЖД Олега Белозёрова.
"Предприятиям угольной отрасли, испытывающим серьезную долговую нагрузку, признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность. При отработке этой меры будет учтена позиция финансового регулятора - Банка России", - говорится в Telegram-канале правительства.
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Вчера, 13:40
Мишустин ранее отметил, что за первые четыре месяца текущего года экспортные цены на уголь упали почти на четверть. По его словам, ситуацию в отрасли ухудшает высокая закредитованность компаний.
По итогам 2024 года ряд угольных предприятий РФ получили убыток. Так, убыток "Мечела" составил 37,121 миллиарда рублей против прибыли 22,321 миллиарда рублей в 2023 году. Убыток "Распадской" по МСФО составил 133 миллионов долларов против прибыли в 440 миллионов долларов годом ранее.
Стоимость долгового портфеля "Мечела" по итогам 2024 года составила 20,7%, а чистый долг без пеней и штрафов увеличился на 4%, до 259,4 миллиарда рублей. Компания договорилась перенести выплаты части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы, что позволит снизить нагрузку на денежный поток компании и обеспечит финансирование текущей деятельности, в январе сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Общий долг "Распадской" в 2024 году вырос на 71% и составил 48 миллионов долларов. При этом чистый долг остался отрицательным и составил 39 миллионов долларов на конец 2024 года против 304 миллионов долларов годом ранее.
По данным Росстата, доля убыточных угольных предприятий в январе-феврале текущего года выросла до 57,6% против 45,9% за аналогичный период годом ранее. Доля компаний, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее.
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ЭкономикаКемеровская областьМихаил МишустинАнтон СилуановСергей ЦивилевРЖДФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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