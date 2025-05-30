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Правительство утвердило субсидии компаниям, экспортирующим уголь - РИА Новости, 30.05.2025
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13:39 30.05.2025 (обновлено: 15:22 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ugol-2019962837.html
Правительство утвердило субсидии компаниям, экспортирующим уголь
Правительство утвердило субсидии компаниям, экспортирующим уголь - РИА Новости, 30.05.2025
Правительство утвердило субсидии компаниям, экспортирующим уголь
Российским угольным компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части логистических затрат при экспорте на дальние расстояния, сообщило... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:39:00+03:00
2025-05-30T15:22:00+03:00
экономика
россия
кемеровская область
михаил мишустин
антон силуанов
ржд
федеральная служба государственной статистики (росстат)
сергей цивилев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российским угольным компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части логистических затрат при экспорте на дальние расстояния, сообщило правительство РФ. "Организациям угольной отрасли будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угольной продукции на дальние расстояния", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилева, главы РЖД Олега Белозерова.Поставки энергетического угля из РФ в первом квартале стали убыточными даже на самом рентабельном направлении – при экспорте в Китай через дальневосточные порты, сообщала в апреле газета "Ведомости" со ссылкой на обзор консалтинговой компании "Технологии доверия". Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) при поставках из главного угольного региона страны - Кемеровской области - составил минус 259 рублей за тонну, в декабре он был 1,7 тысячи рублей.Экспорт угля из РФ по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк. По данным Росстата, доля убыточных угольных предприятий в январе-феврале текущего года выросла до 57,6% против 45,9% за аналогичный период годом ранее. Доля компаний, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5%.
https://ria.ru/20250530/pravitelstvo-2019961891.html
https://ria.ru/20250530/ugol-2019963703.html
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экономика, россия, кемеровская область, михаил мишустин, антон силуанов, ржд, федеральная служба государственной статистики (росстат), сергей цивилев, китай
Экономика, Россия, Кемеровская область, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, РЖД, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Сергей Цивилев, Китай
Правительство утвердило субсидии компаниям, экспортирующим уголь

Правительство: угольным компаниям предоставят адресные субсидии на экспорт

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции "Панагия"
Вагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции Панагия - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции "Панагия". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российским угольным компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части логистических затрат при экспорте на дальние расстояния, сообщило правительство РФ.
"Организациям угольной отрасли будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угольной продукции на дальние расстояния", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Угольный терминал - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Правительство создаст подкомиссию по поддержке угольной отрасли
Вчера, 13:34
Глава правительства Михаил Мишустин ранее в пятницу провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Предложения о новых мерах поддержки были представлены ему по итогам поездки в Кемеровскую область министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилева, главы РЖД Олега Белозерова.
Поставки энергетического угля из РФ в первом квартале стали убыточными даже на самом рентабельном направлении – при экспорте в Китай через дальневосточные порты, сообщала в апреле газета "Ведомости" со ссылкой на обзор консалтинговой компании "Технологии доверия". Нетбэк (цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя) при поставках из главного угольного региона страны - Кемеровской области - составил минус 259 рублей за тонну, в декабре он был 1,7 тысячи рублей.
Экспорт угля из РФ по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.
Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк. По данным Росстата, доля убыточных угольных предприятий в январе-феврале текущего года выросла до 57,6% против 45,9% за аналогичный период годом ранее. Доля компаний, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5%.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Правительство рассказало о новых мерах поддержки угольных компаний
Вчера, 13:45
 
ЭкономикаРоссияКемеровская областьМихаил МишустинАнтон СилуановРЖДФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Сергей ЦивилевКитай
 
 
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