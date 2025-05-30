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Тюленят, прошедших реабилитацию в Петербурге, выпустили в залив - РИА Новости, 30.05.2025
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Хорошие новости
 
18:36 30.05.2025 (обновлено: 18:37 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/tyuleni-2020050542.html
Тюленят, прошедших реабилитацию в Петербурге, выпустили в залив
Тюленят, прошедших реабилитацию в Петербурге, выпустили в залив - РИА Новости, 30.05.2025
Тюленят, прошедших реабилитацию в Петербурге, выпустили в залив
Четырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:36:00+03:00
2025-05-30T18:37:00+03:00
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финский залив
репино
санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Четырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Сегодня Фонд друзей балтийской нерпы провел второй в этом сезоне выпуск серых балтийских тюленей в естественную среду обитания — акваторию Финского залива. Было выпущено четыре ластоногих: три самца и одна самка", - говорится в сообщении. Все тюленята поступили на реабилитацию в апреле с критическим истощением и недостаточной массой тела для выживания в дикой природе. За полтора месяца интенсивного ухода и реабилитации каждый из них набрал необходимый вес — около 35-40 килограммов. "Среди выпущенных — традиционный "пасхальный тюлененок". Ежегодно в день Пасхи фонд принимает одного тюлененка или нерпенка. В этом году им стал малыш из Приморска. Также сегодня выпустили тюленя Стирсуддена, обнаруженного у маяка на мысе Стирсудден. Он продемонстрировал отличные результаты реабилитации и стал самым крупным среди тюленей, выпущенных в этот раз", - отмечается в сообщении. В настоящее время в центре реабилитации Фонда друзей балтийской нерпы, расположенном на территории петербургского Водоканала в поселке Репино, продолжается уход за 30 животными. Ранее сообщалось, что 2025 год стал рекордным для фонда: под опекой одновременно находились 39 тюленей и нерп. В середине мая на берегу Финского залива состоялся первый в 2025 году выпуск тюленей. На свободу отправились сразу пять серых тюленят — три самца и две самки, прошедшие реабилитацию после спасения. Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20250529/medvezhonok-2019819349.html
https://ria.ru/20250527/tsentr-2019345709.html
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353
60
353
60
Четыре тюлененка в Финском заливе после реабилитации
Четырех тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Все тюленята поступили в Фонд друзей балтийской нерпы с критическим истощением, но за полтора месяца интенсивного ухода набрали необходимый вес — около 35-40 кг.
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общество, финский залив, репино, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Общество, Финский залив, Репино, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
Тюленят, прошедших реабилитацию в Петербурге, выпустили в залив

В Петербурге четырех тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Четырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Сегодня Фонд друзей балтийской нерпы провел второй в этом сезоне выпуск серых балтийских тюленей в естественную среду обитания — акваторию Финского залива. Было выпущено четыре ластоногих: три самца и одна самка", - говорится в сообщении.
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Все тюленята поступили на реабилитацию в апреле с критическим истощением и недостаточной массой тела для выживания в дикой природе. За полтора месяца интенсивного ухода и реабилитации каждый из них набрал необходимый вес — около 35-40 килограммов.
"Среди выпущенных — традиционный "пасхальный тюлененок". Ежегодно в день Пасхи фонд принимает одного тюлененка или нерпенка. В этом году им стал малыш из Приморска. Также сегодня выпустили тюленя Стирсуддена, обнаруженного у маяка на мысе Стирсудден. Он продемонстрировал отличные результаты реабилитации и стал самым крупным среди тюленей, выпущенных в этот раз", - отмечается в сообщении.
В настоящее время в центре реабилитации Фонда друзей балтийской нерпы, расположенном на территории петербургского Водоканала в поселке Репино, продолжается уход за 30 животными.
Ранее сообщалось, что 2025 год стал рекордным для фонда: под опекой одновременно находились 39 тюленей и нерп. В середине мая на берегу Финского залива состоялся первый в 2025 году выпуск тюленей. На свободу отправились сразу пять серых тюленят — три самца и две самки, прошедшие реабилитацию после спасения.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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