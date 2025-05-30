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Трамп хочет провести разговор с Си Цзиньпином
Трамп хочет провести разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 30.05.2025
Трамп хочет провести разговор с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования возникших между странами... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:23:00+03:00
2025-05-30T21:23:00+03:00
2025-05-30T21:31:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования возникших между странами торговых разногласий."Они (Китай - ред.) нарушили значительную часть заключенного нами соглашения. Если почитать всё заявление, я был очень корректен, я помог им, потому что у них возникли серьезные проблемы из-за остановки огромного бизнеса. Но я уверен, что поговорю с председателем Си, и, надеюсь, мы сможем уладить этот вопрос. Да, соглашение было нарушено", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.Ранее сообщалось, что в Белом доме рассматривают возможность организации телефонного разговора между лидерами США и Китая для восстановления торгового диалога между двумя странами.
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, экономика, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп хочет провести разговор с Си Цзиньпином
Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином и уладить торговые разногласия