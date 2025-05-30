https://ria.ru/20250530/sud-2019905006.html

Суд ужесточил приговор главе "Амурстроя" Синькову

Суд ужесточил приговор главе "Амурстроя" Синькову - РИА Новости, 30.05.2025

Суд ужесточил приговор главе "Амурстроя" Синькову

Коллегия Амурского областного суда ужесточила приговор Благовещенского горсуда в отношении гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1" Александра... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:20:00+03:00

2025-05-30T09:20:00+03:00

2025-05-30T10:42:00+03:00

происшествия

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Коллегия Амурского областного суда ужесточила приговор Благовещенского горсуда в отношении гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1" Александра Синькова, виновного в мошенничестве, и назначила четыре года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Амурской области."Изучив материалы дела, судебная коллегия усилила приговор суда первой инстанции. Согласно решению Амурского областного суда Синькову назначено наказание - 4 года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей, Ельцову назначено 3,5 года колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей, Сарапулову - 2 года 9 месяцев лишения свободы, однако с учётом его содержания под стражей и домашним арестом, наказание считается отбытым", - говорится в сообщении.Синьков и Ельцов взяты под стражу в зале суда.Ранее Благовещенский городской суд признал Синькова виновным в мошенничестве по делу о строительстве здания полиции и назначил наказание в виде штрафа в размере 48 миллионов рублей. После оглашения обвинительного приговора, коллеги и родные Синькова встречали его возле здания суда с аплодисментами и восклицаниями.Двух других фигурантов дела - исполнительного директора "Строительной компании №1", депутата Благовещенской думы Константина Ельцова и инженера компании Николая Сарапулова - суд также признал виновными и назначил наказание в виде штрафа 27 и 17,5 миллиона рублей соответственно.Прокуратура региона посчитала приговор слишком мягким и потребовала обжаловать. Надзорное ведомство настаивало на реальном наказании в виде лишения свободы на 6 лет Синькову, остальным по 7 лет и штраф по миллиону рублей каждому, сообщили РИА Новости в прокуратуре.Как ранее установило следствие, "Строительная компания №1" по госконтракту должна была реконструировать здание полиции Октябрьского района. При этом проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы организация фактически не провела. Генеральный и исполнительный директора и инженер производственного отдела "Строительной компании №1", действуя по предварительному сговору, предъявили в амурское УМВД подложные документы для оплаты работ на 132 миллиона рублей. В результате бюджетные средства похищены, обязательства по госконтракту не исполнены, а сооружение признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства и в эксплуатацию не введено, сообщала Генпрокуратура.По данным сайта "Амурстроя", Синьков возглавляет компанию с 1995 года. С 2002 года – генеральный директор "Строительной компании №1". Депутат заксобрания Амурской области, секретарь политсовета благовещенского отделения "Единой России", является почётным строителем России и почётным гражданином Благовещенска.Ельцов является депутатом Благовещенской городской думы седьмого созыва, председатель комитета по экономике, собственности и ЖКХ, член "Единой России", член генерального совета партии.

https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html

https://ria.ru/20250528/obvinenie-2019512934.html

https://ria.ru/20250520/zorkin--2018023780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия