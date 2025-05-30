Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал в вызове Кожемяко по иску приморского экс-депутата - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/sud-2019895495.html
Суд отказал в вызове Кожемяко по иску приморского экс-депутата
Суд отказал в вызове Кожемяко по иску приморского экс-депутата - РИА Новости, 30.05.2025
Суд отказал в вызове Кожемяко по иску приморского экс-депутата
Судья на предварительном заседании по иску экс-депутата Приморья Артема Самсонова, который просит признать юридический факт его преследования по политическим... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:07:00+03:00
2025-05-30T07:07:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
владивосток
артем самсонов (депутат)
олег кожемяко
сергей обухов
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759745112_0:55:2869:1669_1920x0_80_0_0_724da940080e9e895477b9c8bfe0c6fa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Судья на предварительном заседании по иску экс-депутата Приморья Артема Самсонова, который просит признать юридический факт его преследования по политическим мотивам, отказал в вызове в качестве свидетелей главы региона Олега Кожемяко и председателя заксобрания Антона Волошко, сообщил РИА Новости защитник экс-парламентария Максим Сикач. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд в феврале 2023 года отменил приговор, но в мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение краевого суда. Приморский краевой суд в июле 2023 года оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд отказал в удовлетворении жалоб защиты. Самсонов подал в районный суд Владивостока иск о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам. Ленинский суд отказал в принятии его к рассмотрению, но Приморский краевой суд признал незаконным этот отказ, и дело вернули в первую инстанцию. Прошло два предварительных судебных заседания. После первого Сикач рассказывал РИА Новости, что Самсонов направил в суд ходатайство о привлечении в качестве свидетелей Кожемяко, Волошко и ряда депутатов заксобрания, в том числе от фракции КПРФ. "Было отказано в вызове свидетелей: Кожемяко, Волошко и пяти депутатов заксобрания. Мотивы отказа судья не озвучила", - отметил собеседник агентства. По его словам, на втором предварительном заседании защитой был заявлен ряд ходатайств о приобщении документов, которые судья удовлетворила. При этом было отказано в отводе судьи. Также защита попросила передать дело на рассмотрение в другой регион. "Мы уведомили, что обратились в Верховный суд РФ о передаче дела в другой регион, а также что уполномоченный по правам человека РФ запросила ряд документов из уголовного дела Самсонова в целях принятия возможного решения о внесении представления в Верховный суд в целях пересмотра дела или возможного отказа в этом. В судебном процессе в качестве слушателя принимал участие представитель уполномоченного по правам человека Приморского края на основании письма уполномоченной по правам человека в РФ (Татьяны) Москальковой", - рассказал Сикач. "Судебное заседание по существу пройдет 14 июля в 14.00 (7.00 мск). По предварительной информации, Артема Самсонова этапируют в зал заседания при условии, если не получится организовать видеоконференцию", - добавил адвокат. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении Самсонова.
https://ria.ru/20241211/obuhov-1988532578.html
https://ria.ru/20250520/primore-2017969988.html
https://ria.ru/20250423/primore-2012873080.html
россия
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759745112_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_7fec710b307f7c0b45dd3e1a78e14999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, владивосток, артем самсонов (депутат), олег кожемяко, сергей обухов, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток, Артем Самсонов (депутат), Олег Кожемяко, Сергей Обухов, КПРФ, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
Суд отказал в вызове Кожемяко по иску приморского экс-депутата

Суд отказал в вызове Кожемяко по иску экс-депутата Самсонова о преследовании

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Судья на предварительном заседании по иску экс-депутата Приморья Артема Самсонова, который просит признать юридический факт его преследования по политическим мотивам, отказал в вызове в качестве свидетелей главы региона Олега Кожемяко и председателя заксобрания Антона Волошко, сообщил РИА Новости защитник экс-парламентария Максим Сикач.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд в феврале 2023 года отменил приговор, но в мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение краевого суда. Приморский краевой суд в июле 2023 года оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд отказал в удовлетворении жалоб защиты.
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Дело экс-депутата Самсонова направили в комиссию по правам человека
11 декабря 2024, 04:16
Самсонов подал в районный суд Владивостока иск о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам. Ленинский суд отказал в принятии его к рассмотрению, но Приморский краевой суд признал незаконным этот отказ, и дело вернули в первую инстанцию. Прошло два предварительных судебных заседания. После первого Сикач рассказывал РИА Новости, что Самсонов направил в суд ходатайство о привлечении в качестве свидетелей Кожемяко, Волошко и ряда депутатов заксобрания, в том числе от фракции КПРФ.
"Было отказано в вызове свидетелей: Кожемяко, Волошко и пяти депутатов заксобрания. Мотивы отказа судья не озвучила", - отметил собеседник агентства.
По его словам, на втором предварительном заседании защитой был заявлен ряд ходатайств о приобщении документов, которые судья удовлетворила. При этом было отказано в отводе судьи. Также защита попросила передать дело на рассмотрение в другой регион.
"Мы уведомили, что обратились в Верховный суд РФ о передаче дела в другой регион, а также что уполномоченный по правам человека РФ запросила ряд документов из уголовного дела Самсонова в целях принятия возможного решения о внесении представления в Верховный суд в целях пересмотра дела или возможного отказа в этом. В судебном процессе в качестве слушателя принимал участие представитель уполномоченного по правам человека Приморского края на основании письма уполномоченной по правам человека в РФ (Татьяны) Москальковой", - рассказал Сикач.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Приморье будут судить экс-главу управления капстроительства
20 мая, 03:03
"Судебное заседание по существу пройдет 14 июля в 14.00 (7.00 мск). По предварительной информации, Артема Самсонова этапируют в зал заседания при условии, если не получится организовать видеоконференцию", - добавил адвокат.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении Самсонова.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Депутата в Приморье досрочно лишили мандата за прогулы заседаний
23 апреля, 06:13
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивостокАртем Самсонов (депутат)Олег КожемякоСергей ОбуховКПРФСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала