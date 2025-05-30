https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019896740.html

Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Красноармейске

Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 30.05.2025

Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Красноармейске

Расчет БПЛА ВСУ был обнаружен и уничтожен в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан"... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:23:00+03:00

2025-05-30T07:23:00+03:00

2025-05-30T08:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Расчет БПЛА ВСУ был обнаружен и уничтожен в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "Увидели их по посадке "птицы" (БПЛА - ред.) в определенное их место. Соответственно, тоже позиция долго не прожила их. Оборудование уничтожено, личный состав также был уничтожен. То есть не было видно, что они куда-то убегали", – сообщил "Тоха". По его словам, позицию операторов БПЛА ВСУ удалось выявить по месту посадки вражеского дрона, видели даже как украинский солдат забирает дрон. Красноармейск (украинское название Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

донецк

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Уничтожение расчета БПЛА ВСУ в Красноармейске Расчет БПЛА ВСУ уничтожен в Красноармейске, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха" 2025-05-30T07:23 true PT0M29S

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Дарья Буймова

в мире, красноармейск, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины