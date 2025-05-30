https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019896740.html
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Красноармейске
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 30.05.2025
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Красноармейске
Расчет БПЛА ВСУ был обнаружен и уничтожен в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан"... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:23:00+03:00
2025-05-30T07:23:00+03:00
2025-05-30T08:33:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. Расчет БПЛА ВСУ был обнаружен и уничтожен в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-ой гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "Увидели их по посадке "птицы" (БПЛА - ред.) в определенное их место. Соответственно, тоже позиция долго не прожила их. Оборудование уничтожено, личный состав также был уничтожен. То есть не было видно, что они куда-то убегали", – сообщил "Тоха". По его словам, позицию операторов БПЛА ВСУ удалось выявить по месту посадки вражеского дрона, видели даже как украинский солдат забирает дрон. Красноармейск (украинское название Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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Уничтожение расчета БПЛА ВСУ в Красноармейске
Расчет БПЛА ВСУ уничтожен в Красноармейске, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха"
2025-05-30T07:23
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РИА Новости
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Красноармейске
Бойцы батальона Хан уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Красноармейске в ДНР