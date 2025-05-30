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ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко - РИА Новости, 30.05.2025
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07:05 30.05.2025 (обновлено: 07:06 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019895345.html
ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко
ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко - РИА Новости, 30.05.2025
ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко
Российская армия вяла под контроль большую часть населенного пункта Редкодуб в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:05:00+03:00
2025-05-30T07:06:00+03:00
в мире
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Российская армия вяла под контроль большую часть населенного пункта Редкодуб в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В Редкодубе ВС РФ овладели большей частью населенного пункта. В ходе активных освободительных действий нашим подразделениям удалось закрепиться в центре населенного пункта Редкодуб Харьковской области. По состоянию на вечер 29 мая 2025 года, под наш контроль перешел практически весь населенный пункт", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко

Марочко: ВС России захватили большую часть Редкодуба в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Российская армия вяла под контроль большую часть населенного пункта Редкодуб в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В Редкодубе ВС РФ овладели большей частью населенного пункта. В ходе активных освободительных действий нашим подразделениям удалось закрепиться в центре населенного пункта Редкодуб Харьковской области. По состоянию на вечер 29 мая 2025 года, под наш контроль перешел практически весь населенный пункт", - сообщил Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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