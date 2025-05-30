https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019895345.html

ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко

ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко - РИА Новости, 30.05.2025

ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко

Российская армия вяла под контроль большую часть населенного пункта Редкодуб в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:05:00+03:00

2025-05-30T07:05:00+03:00

2025-05-30T07:06:00+03:00

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Российская армия вяла под контроль большую часть населенного пункта Редкодуб в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В Редкодубе ВС РФ овладели большей частью населенного пункта. В ходе активных освободительных действий нашим подразделениям удалось закрепиться в центре населенного пункта Редкодуб Харьковской области. По состоянию на вечер 29 мая 2025 года, под наш контроль перешел практически весь населенный пункт", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф