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ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко
ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко - РИА Новости, 30.05.2025
ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко
Российская армия вяла под контроль большую часть населенного пункта Редкодуб в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:05:00+03:00
2025-05-30T07:05:00+03:00
2025-05-30T07:06:00+03:00
в мире
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Российская армия вяла под контроль большую часть населенного пункта Редкодуб в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В Редкодубе ВС РФ овладели большей частью населенного пункта. В ходе активных освободительных действий нашим подразделениям удалось закрепиться в центре населенного пункта Редкодуб Харьковской области. По состоянию на вечер 29 мая 2025 года, под наш контроль перешел практически весь населенный пункт", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России взяли под контроль большую часть Редкодуба, заявил Марочко
Марочко: ВС России захватили большую часть Редкодуба в Харьковской области