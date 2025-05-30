https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019888880.html

Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР

Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2025

Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР

Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили подземный командный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T05:04:00+03:00

2025-05-30T05:04:00+03:00

2025-05-30T08:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

т-72б3м

безопасность

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ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили подземный командный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщило Минобороны."Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР", — рассказали в ведомстве.Разведка позволила обнаружить подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты и скопление пехоты ВСУ в лесополосе."Экипажи танков Т-72Б3М гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", получив точные координаты целей, незамедлительно выдвинулись на закрытые огневые позиции. После наведения танков военнослужащие выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по целям", — заключили в Минобороны.По данным от четверга, за сутки ВСУ потеряли в боях с войсками "Запада" более 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250529/rossiya-2019801910.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, т-72б3м, безопасность