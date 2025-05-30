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Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР
Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2025
Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР
Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили подземный командный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:04:00+03:00
2025-05-30T05:04:00+03:00
2025-05-30T08:43:00+03:00
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вооруженные силы украины
т-72б3м
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ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили подземный командный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщило Минобороны."Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР", — рассказали в ведомстве.Разведка позволила обнаружить подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты и скопление пехоты ВСУ в лесополосе."Экипажи танков Т-72Б3М гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", получив точные координаты целей, незамедлительно выдвинулись на закрытые огневые позиции. После наведения танков военнослужащие выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по целям", — заключили в Минобороны.По данным от четверга, за сутки ВСУ потеряли в боях с войсками "Запада" более 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250529/rossiya-2019801910.html
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РИА Новости
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, т-72б3м, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М, Безопасность
Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР
Танкисты группировки Запад уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР