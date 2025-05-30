Рейтинг@Mail.ru
Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 30.05.2025 (обновлено: 08:43 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019888880.html
Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР
Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 30.05.2025
Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР
Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили подземный командный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:04:00+03:00
2025-05-30T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
т-72б3м
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822791680_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_95a08f8158a7ec0858462ad77d871e6b.jpg
ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили подземный командный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщило Минобороны."Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР", — рассказали в ведомстве.Разведка позволила обнаружить подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты и скопление пехоты ВСУ в лесополосе."Экипажи танков Т-72Б3М гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", получив точные координаты целей, незамедлительно выдвинулись на закрытые огневые позиции. После наведения танков военнослужащие выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по целям", — заключили в Минобороны.По данным от четверга, за сутки ВСУ потеряли в боях с войсками "Запада" более 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250529/rossiya-2019801910.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822791680_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30c2c3148c902a92113219fcb44e20de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, т-72б3м, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М, Безопасность
Танкисты уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР

Танкисты группировки Запад уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-72Б3. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Танкисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили подземный командный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщило Минобороны.
«
"Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения СВО в ЛНР", — рассказали в ведомстве.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Теряет терпение": на Западе сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 16:08
Разведка позволила обнаружить подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты и скопление пехоты ВСУ в лесополосе.
«
"Экипажи танков Т-72Б3М гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", получив точные координаты целей, незамедлительно выдвинулись на закрытые огневые позиции. После наведения танков военнослужащие выполнили стрельбу 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами по целям", — заключили в Минобороны.
По данным от четверга, за сутки ВСУ потеряли в боях с войсками "Запада" более 200 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныТ-72Б3МБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала