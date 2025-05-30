https://ria.ru/20250530/sollers-2020075558.html

"Соллерс" запустил производство новых коммерческих автомобилей

"Соллерс" запустил производство новых коммерческих автомобилей - РИА Новости, 30.05.2025

"Соллерс" запустил производство новых коммерческих автомобилей

Российский автопроизводитель "Соллерс" запустил серийное производство нового поколения легких коммерческих автомобилей Sollers SF5, следует из сообщения... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T21:53:00+03:00

2025-05-30T21:53:00+03:00

2025-05-30T21:53:00+03:00

экономика

россия

соллерс

sollers

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970427042_0:31:3070:1758_1920x0_80_0_0_ecd53ca774ea6e428b5c595fc3af7919.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" запустил серийное производство нового поколения легких коммерческих автомобилей Sollers SF5, следует из сообщения секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Татарстан совместно с главой Республики Рустамом Миннихановым принял участие в церемонии запуска производства легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5", - говорится в сообщении. Там уточнили, что Sollers SF5 является первым российским автомобилем своего класса, который серийно оснащается автоматической коробкой передач. Автомобиль производится по технологии полного цикла, комплектуется полностью локализованным дизельным двигателем объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил, который соответствует экологическому стандарту Eвро-5. Ожидается, что к концу текущего года уровень локализации новой модели составит 70%, отмечается в сообщении. "Соллерс" ответственно подходит к выполнению взятых обязательств, которые закладывались на начальном этапе в специальный инвестиционный контракт, и поступательно ведет освоение новой номенклатуры... Уверен, что и дальше компания "Соллерс" и на других площадках, и в "Алабуге" будет уверено расширять номенклатуру, модельный ряд, повышать уровень локализации, а также давать работу и другим предприятиям автокомпонентной отрасли", – приводятся в сообщении слова Мантурова. В свою очередь, Минниханов подчеркнул, что компания является стратегическим партнером Татарстана уже на протяжении 20 лет. "Сегодня мы встречаем очередную модель. Мы искренне благодарим правительство России за поддержку наших автомобилестроителей, содействие в реализации перспективных инвестиционных проектов. Стабильная работа предприятий - залог гарантированной хорошей заработной платы, достойных условий труда", – добавил он.

https://ria.ru/20250210/kamaz-1998441436.html

https://ria.ru/20250530/toyota-2020056955.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, соллерс, sollers, авто