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"Соллерс" запустил производство новых коммерческих автомобилей - РИА Новости, 30.05.2025
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21:53 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/sollers-2020075558.html
"Соллерс" запустил производство новых коммерческих автомобилей
"Соллерс" запустил производство новых коммерческих автомобилей - РИА Новости, 30.05.2025
"Соллерс" запустил производство новых коммерческих автомобилей
Российский автопроизводитель "Соллерс" запустил серийное производство нового поколения легких коммерческих автомобилей Sollers SF5, следует из сообщения... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:53:00+03:00
2025-05-30T21:53:00+03:00
экономика
россия
соллерс
sollers
авто
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" запустил серийное производство нового поколения легких коммерческих автомобилей Sollers SF5, следует из сообщения секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Татарстан совместно с главой Республики Рустамом Миннихановым принял участие в церемонии запуска производства легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5", - говорится в сообщении. Там уточнили, что Sollers SF5 является первым российским автомобилем своего класса, который серийно оснащается автоматической коробкой передач. Автомобиль производится по технологии полного цикла, комплектуется полностью локализованным дизельным двигателем объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил, который соответствует экологическому стандарту Eвро-5. Ожидается, что к концу текущего года уровень локализации новой модели составит 70%, отмечается в сообщении. "Соллерс" ответственно подходит к выполнению взятых обязательств, которые закладывались на начальном этапе в специальный инвестиционный контракт, и поступательно ведет освоение новой номенклатуры... Уверен, что и дальше компания "Соллерс" и на других площадках, и в "Алабуге" будет уверено расширять номенклатуру, модельный ряд, повышать уровень локализации, а также давать работу и другим предприятиям автокомпонентной отрасли", – приводятся в сообщении слова Мантурова. В свою очередь, Минниханов подчеркнул, что компания является стратегическим партнером Татарстана уже на протяжении 20 лет. "Сегодня мы встречаем очередную модель. Мы искренне благодарим правительство России за поддержку наших автомобилестроителей, содействие в реализации перспективных инвестиционных проектов. Стабильная работа предприятий - залог гарантированной хорошей заработной платы, достойных условий труда", – добавил он.
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экономика, россия, соллерс, sollers, авто
Экономика, Россия, Соллерс, Sollers, Авто
"Соллерс" запустил производство новых коммерческих автомобилей

"Соллерс" запустил производство коммерческих автомобилей Sollers SF5

© Фото : Пресс-служба СоллерсРоссийская автомобилестроительная компания "Соллерс"
Российская автомобилестроительная компания Соллерс - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Пресс-служба Соллерс
Российская автомобилестроительная компания "Соллерс". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" запустил серийное производство нового поколения легких коммерческих автомобилей Sollers SF5, следует из сообщения секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Татарстан совместно с главой Республики Рустамом Миннихановым принял участие в церемонии запуска производства легких коммерческих автомобилей нового поколения Sollers SF5", - говорится в сообщении.
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Там уточнили, что Sollers SF5 является первым российским автомобилем своего класса, который серийно оснащается автоматической коробкой передач.
Автомобиль производится по технологии полного цикла, комплектуется полностью локализованным дизельным двигателем объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил, который соответствует экологическому стандарту Eвро-5. Ожидается, что к концу текущего года уровень локализации новой модели составит 70%, отмечается в сообщении.
"Соллерс" ответственно подходит к выполнению взятых обязательств, которые закладывались на начальном этапе в специальный инвестиционный контракт, и поступательно ведет освоение новой номенклатуры... Уверен, что и дальше компания "Соллерс" и на других площадках, и в "Алабуге" будет уверено расширять номенклатуру, модельный ряд, повышать уровень локализации, а также давать работу и другим предприятиям автокомпонентной отрасли", – приводятся в сообщении слова Мантурова.
В свою очередь, Минниханов подчеркнул, что компания является стратегическим партнером Татарстана уже на протяжении 20 лет.
"Сегодня мы встречаем очередную модель. Мы искренне благодарим правительство России за поддержку наших автомобилестроителей, содействие в реализации перспективных инвестиционных проектов. Стабильная работа предприятий - залог гарантированной хорошей заработной платы, достойных условий труда", – добавил он.
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