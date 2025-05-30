https://ria.ru/20250530/rossiya-2019904130.html
Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной
Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной - РИА Новости, 30.05.2025
Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной
Россия и в частности Москва "чистая, красивая и безопасная", заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента Фернан Картайзер. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:10:00+03:00
2025-05-30T09:10:00+03:00
2025-05-30T09:10:00+03:00
россия
москва
люксембург (округ)
александр грушко
григорий карасин
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119587_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_9b68b8d9a99d581d58de6f160bef0744.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Россия и в частности Москва "чистая, красивая и безопасная", заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента Фернан Картайзер. "Я был в Эрмитаже, дважды в Кремле. Вчера утром - у мавзолея Ленина. У меня не так много времени, но каждый раз я стараюсь увидеть что-то из России. Это потрясающая страна и потрясающий город. На Западе часто не знают, насколько она интересна с точки зрения туризма. Но она очень красивая, очень чистая и очень безопасная", - сказал Картайзер. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
https://ria.ru/20250530/kartayzer--2019900037.html
россия
москва
люксембург (округ)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119587_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_de21ffc0ce24ca7e8a0a308569067a3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, люксембург (округ), александр грушко, григорий карасин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, госдума рф, общество
Россия, Москва, Люксембург (округ), Александр Грушко, Григорий Карасин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной
Депутат ЕП Картайзер назвал Россию чистой, красивой и безопасной