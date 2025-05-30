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Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной - РИА Новости, 30.05.2025
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09:10 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/rossiya-2019904130.html
Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной
Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной - РИА Новости, 30.05.2025
Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной
Россия и в частности Москва "чистая, красивая и безопасная", заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента Фернан Картайзер. РИА Новости, 30.05.2025
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Россия и в частности Москва "чистая, красивая и безопасная", заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента Фернан Картайзер. "Я был в Эрмитаже, дважды в Кремле. Вчера утром - у мавзолея Ленина. У меня не так много времени, но каждый раз я стараюсь увидеть что-то из России. Это потрясающая страна и потрясающий город. На Западе часто не знают, насколько она интересна с точки зрения туризма. Но она очень красивая, очень чистая и очень безопасная", - сказал Картайзер. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
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россия, москва, люксембург (округ), александр грушко, григорий карасин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, госдума рф, общество
Россия, Москва, Люксембург (округ), Александр Грушко, Григорий Карасин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной

Депутат ЕП Картайзер назвал Россию чистой, красивой и безопасной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Россия и в частности Москва "чистая, красивая и безопасная", заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента Фернан Картайзер.
"Я был в Эрмитаже, дважды в Кремле. Вчера утром - у мавзолея Ленина. У меня не так много времени, но каждый раз я стараюсь увидеть что-то из России. Это потрясающая страна и потрясающий город. На Западе часто не знают, насколько она интересна с точки зрения туризма. Но она очень красивая, очень чистая и очень безопасная", - сказал Картайзер.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Депутат ЕП Картайзер заявил, что не верит в российскую угрозу
08:30
 
РоссияМоскваЛюксембург (округ)Александр ГрушкоГригорий КарасинЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
 
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