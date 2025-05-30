https://ria.ru/20250530/rossiya-2019904130.html

Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной

Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной - РИА Новости, 30.05.2025

Депутат ЕП назвал Россию чистой и безопасной

Россия и в частности Москва "чистая, красивая и безопасная", заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента Фернан Картайзер. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:10:00+03:00

2025-05-30T09:10:00+03:00

2025-05-30T09:10:00+03:00

россия

москва

люксембург (округ)

александр грушко

григорий карасин

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Россия и в частности Москва "чистая, красивая и безопасная", заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента Фернан Картайзер. "Я был в Эрмитаже, дважды в Кремле. Вчера утром - у мавзолея Ленина. У меня не так много времени, но каждый раз я стараюсь увидеть что-то из России. Это потрясающая страна и потрясающий город. На Западе часто не знают, насколько она интересна с точки зрения туризма. Но она очень красивая, очень чистая и очень безопасная", - сказал Картайзер. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

https://ria.ru/20250530/kartayzer--2019900037.html

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москва

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Варвара Скокшина

россия, москва, люксембург (округ), александр грушко, григорий карасин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, госдума рф, общество