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CNN: США и КНР согласовывают телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 30.05.2025
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19:45 30.05.2025 (обновлено: 20:16 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/razgovor-2020065247.html
CNN: США и КНР согласовывают телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина
CNN: США и КНР согласовывают телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 30.05.2025
CNN: США и КНР согласовывают телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина
Администрация президента США и власти Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и председателем... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:45:00+03:00
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в мире
сша
китай
си цзиньпин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Администрация президента США и власти Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпина для урегулирования нового витка торговых разногласий, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в Белом доме.По словам источников, в администрации США считают, что проведение такого разговора — необходимый шаг для разблокирования диалога после нового обострения отношений.Ранее в пятницу Трамп обвинил Китай в "полном нарушении" соглашения о сокращении взаимных пошлин, подчеркнув, что Вашингтон пошел на заключение этих договоренностей в целях стабилизации ситуации в китайской экономике.
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
CNN: США и КНР согласовывают телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина

CNN: США и КНР согласовывают разговор Трампа и Си Цзиньпина по торговым спорам

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Администрация президента США и власти Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпина для урегулирования нового витка торговых разногласий, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в Белом доме.
По словам источников, в администрации США считают, что проведение такого разговора — необходимый шаг для разблокирования диалога после нового обострения отношений.
Ранее в пятницу Трамп обвинил Китай в "полном нарушении" соглашения о сокращении взаимных пошлин, подчеркнув, что Вашингтон пошел на заключение этих договоренностей в целях стабилизации ситуации в китайской экономике.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин
Вчера, 15:21
 
В миреСШАКитайСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
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