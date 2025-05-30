https://ria.ru/20250530/razgovor-2020065247.html

CNN: США и КНР согласовывают телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина

CNN: США и КНР согласовывают телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 30.05.2025

CNN: США и КНР согласовывают телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина

Администрация президента США и власти Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и председателем... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:45:00+03:00

2025-05-30T19:45:00+03:00

2025-05-30T20:16:00+03:00

в мире

сша

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си цзиньпин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Администрация президента США и власти Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпина для урегулирования нового витка торговых разногласий, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в Белом доме.По словам источников, в администрации США считают, что проведение такого разговора — необходимый шаг для разблокирования диалога после нового обострения отношений.Ранее в пятницу Трамп обвинил Китай в "полном нарушении" соглашения о сокращении взаимных пошлин, подчеркнув, что Вашингтон пошел на заключение этих договоренностей в целях стабилизации ситуации в китайской экономике.

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сша

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, си цзиньпин, дональд трамп