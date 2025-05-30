Путин и Абэ хотели развивать отношения Москвы и Токио, заявили в Японии
Депутат Судзуки: Путин и Абэ хотели строить отношения России и Японии на будущее
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Президент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, погибший в 2022 году, хотели построить японо-российские отношения, нацеленные в будущее, такое мнение высказал РИА Новости депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
"У премьер-министра Синдзо Абэ и Путина были очень хорошие отношения. Они хотели построить японо-российские отношения, нацеленные в будущее. У них были очень доверительные отношения. После того, как Синдзо Абэ погиб, у Путина не было возможности напрямую выразить соболезнования семье Абэ. Поэтому я думаю, что просто удачно совпали планы поездки (вдовы Синдзо Абэ - ред.) Акиэ Абэ в Москву и планы президента Путина, что и привело к этой встрече. Акиэ Абэ со времени гибели мужа ни разу не была в Москве, это первый раз", - сказал политик.
Он отметил, что, на его взгляд, поездка носила частный характер и со стороны японского правительства никакого поиска подходов к России не было.
Президент РФ в четверг принял в Кремле вдову Синдзо Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным премьер-министром Японии и отметил, что Акиэ Абэ - всегда желанный гость в России.
Вдова Синдзо Абэ в свою очередь заявила, что Россия для Японии — очень важный сосед. Она отметила важность культурных контактов между Москвой и Токио "даже в этот сложный период".
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин предложил Акиэ Абэ посмотреть обновленную версию балета "Конек-горбунок" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство не взаимодействовало с Акиэ Абэ относительно ее поездки в Россию и отказался комментировать этот визит.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал Синдзо Абэ, при котором двусторонние японо-российские контакты развивались интенсивно.