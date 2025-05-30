https://ria.ru/20250530/putin-2019924826.html

ВЦИОМ: более 80 процентов россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: более 80 процентов россиян доверяют Путину - РИА Новости, 30.05.2025

ВЦИОМ: более 80 процентов россиян доверяют Путину

Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину, каждый второй одобряет деятельность правительства, следует из результатов опроса аналитического... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:31:00+03:00

2025-05-30T11:31:00+03:00

2025-05-30T12:07:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину, каждый второй одобряет деятельность правительства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Так, о доверии главе государства заявили 80,2 процента респондентов, недоверие выразили 16,1 процента. Кроме того, деятельность Путина одобряют 77,4 процента опрошенных, не одобряют — 14,8 процента. Работу правительства в целом одобрили 52,6 процента россиян, противоположную точку зрения высказали 18,7 процента. О доверии премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 61,6 процента, не доверяют ему 19,4 процента. Отвечая на вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,3 процента опрошенных назвали "Единую Россию", 11,5 процента — ЛДПР, 10 процентов — КПРФ, 6,5 процента — партию "Новые люди", 4,2 процента — партию "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Еще 9,9 процента респондентов упомянули непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" поводился с 19 по 25 мая методом телефонного интервью. Выборка составила 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

https://ria.ru/20250424/pobeda-2013198789.html

https://ria.ru/20250410/vtsiom-2010450139.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, общество