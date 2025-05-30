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ВЦИОМ: более 80 процентов россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: более 80 процентов россиян доверяют Путину - РИА Новости, 30.05.2025
ВЦИОМ: более 80 процентов россиян доверяют Путину
Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину, каждый второй одобряет деятельность правительства, следует из результатов опроса аналитического... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:31:00+03:00
2025-05-30T11:31:00+03:00
2025-05-30T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Восемь из десяти россиян доверяют президенту Владимиру Путину, каждый второй одобряет деятельность правительства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Так, о доверии главе государства заявили 80,2 процента респондентов, недоверие выразили 16,1 процента. Кроме того, деятельность Путина одобряют 77,4 процента опрошенных, не одобряют — 14,8 процента. Работу правительства в целом одобрили 52,6 процента россиян, противоположную точку зрения высказали 18,7 процента. О доверии премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 61,6 процента, не доверяют ему 19,4 процента. Отвечая на вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,3 процента опрошенных назвали "Единую Россию", 11,5 процента — ЛДПР, 10 процентов — КПРФ, 6,5 процента — партию "Новые люди", 4,2 процента — партию "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Еще 9,9 процента респондентов упомянули непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" поводился с 19 по 25 мая методом телефонного интервью. Выборка составила 1,6 тысячи человек старше 18 лет.
https://ria.ru/20250424/pobeda-2013198789.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
ВЦИОМ: более 80 процентов россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% россиян