https://ria.ru/20250530/pushkin-2020083719.html

В Южной Корее прошел вечер, посвященный творчеству Пушкина

В Южной Корее прошел вечер, посвященный творчеству Пушкина - РИА Новости, 30.05.2025

В Южной Корее прошел вечер, посвященный творчеству Пушкина

Концерт и лекция "Май в Сеуле вместе с Пушкиным", посвященные произведениям великого русского поэта, прошли в Южной Корее при содействии Корейско-Российского... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T23:29:00+03:00

2025-05-30T23:29:00+03:00

2025-05-30T23:29:00+03:00

южная корея

россия

сеул

владимир щукин

александр пушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950642538_0:167:3185:1959_1920x0_80_0_0_5dbb668ebe5a647c5578eeb2d62f0c01.jpg

СЕУЛ, 30 мая - РИА Новости. Концерт и лекция "Май в Сеуле вместе с Пушкиным", посвященные произведениям великого русского поэта, прошли в Южной Корее при содействии Корейско-Российского делового совета (KRBC), передает корреспондент РИА Новости. Открыл вечер главный редактор южнокорейского журнала Russia In&Out Ким Хён Тхэк, выступивший с приветственным словом. Первой частью программы стала лекция профессора Университета Ёнсе Ким Чжин Ён под названием "Пушкин, которого читают и поют в Корее". Лектор рассказала об интерпретации творчества поэта в Южной Корее и его месте в межкультурном диалоге. Автор книг, в том числе о творчестве Пушкина, Ким Чжин Ён отметила, что для корейской истории Россия очень важна: возможно, без нее облик Кореи "сильно отличался" бы от нынешнего. "Мы глубоко восприняли русскую культуру... хоть и забываем об этом", - отметила профессор. Затем гостям представили художественную часть вечера - музыкально-театральный перформанс Владимира Щукина, лидера рок-группы "Последний шанс" и популярного артиста российских радиопрограмм. Щукин, также известный как актер, писатель, поэт и педагог, активно работает над культурными проектами, объединяющими поэзию и музыку. Он представил музыкально-драматическую композицию "Онегин: 200 лет спустя", основанную на мотивах пушкинского романа в стихах и дополненную положенными на музыку стихами других известных русских поэтов. Прозвучали произведения М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, И. И. Козлова, а также А. К. Толстого. Кроме того, был исполнен ряд романсов. В четверг в Сеуле прошел международный форум "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией". Он был приурочен к годовщине выпуска первого номера южнокорейского журнала Russia In&Out, посвященного российской политике, истории, экономике и культуре, организатором выступил одноименный исследовательский институт совместно с Корейско-Российским деловым советом (KRBC).

https://ria.ru/20241203/pushkin-1987002631.html

https://ria.ru/20250518/kitay-2017646929.html

южная корея

россия

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

южная корея, россия, сеул, владимир щукин, александр пушкин