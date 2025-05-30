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В Южной Корее прошел вечер, посвященный творчеству Пушкина - РИА Новости, 30.05.2025
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23:29 30.05.2025
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В Южной Корее прошел вечер, посвященный творчеству Пушкина
В Южной Корее прошел вечер, посвященный творчеству Пушкина - РИА Новости, 30.05.2025
В Южной Корее прошел вечер, посвященный творчеству Пушкина
Концерт и лекция "Май в Сеуле вместе с Пушкиным", посвященные произведениям великого русского поэта, прошли в Южной Корее при содействии Корейско-Российского... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T23:29:00+03:00
2025-05-30T23:29:00+03:00
южная корея
россия
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СЕУЛ, 30 мая - РИА Новости. Концерт и лекция "Май в Сеуле вместе с Пушкиным", посвященные произведениям великого русского поэта, прошли в Южной Корее при содействии Корейско-Российского делового совета (KRBC), передает корреспондент РИА Новости. Открыл вечер главный редактор южнокорейского журнала Russia In&amp;Out Ким Хён Тхэк, выступивший с приветственным словом. Первой частью программы стала лекция профессора Университета Ёнсе Ким Чжин Ён под названием "Пушкин, которого читают и поют в Корее". Лектор рассказала об интерпретации творчества поэта в Южной Корее и его месте в межкультурном диалоге. Автор книг, в том числе о творчестве Пушкина, Ким Чжин Ён отметила, что для корейской истории Россия очень важна: возможно, без нее облик Кореи "сильно отличался" бы от нынешнего. "Мы глубоко восприняли русскую культуру... хоть и забываем об этом", - отметила профессор. Затем гостям представили художественную часть вечера - музыкально-театральный перформанс Владимира Щукина, лидера рок-группы "Последний шанс" и популярного артиста российских радиопрограмм. Щукин, также известный как актер, писатель, поэт и педагог, активно работает над культурными проектами, объединяющими поэзию и музыку. Он представил музыкально-драматическую композицию "Онегин: 200 лет спустя", основанную на мотивах пушкинского романа в стихах и дополненную положенными на музыку стихами других известных русских поэтов. Прозвучали произведения М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, И. И. Козлова, а также А. К. Толстого. Кроме того, был исполнен ряд романсов. В четверг в Сеуле прошел международный форум "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией". Он был приурочен к годовщине выпуска первого номера южнокорейского журнала Russia In&amp;Out, посвященного российской политике, истории, экономике и культуре, организатором выступил одноименный исследовательский институт совместно с Корейско-Российским деловым советом (KRBC).
https://ria.ru/20241203/pushkin-1987002631.html
https://ria.ru/20250518/kitay-2017646929.html
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южная корея, россия, сеул, владимир щукин, александр пушкин
Южная Корея, Россия, Сеул, Владимир Щукин, Александр Пушкин
В Южной Корее прошел вечер, посвященный творчеству Пушкина

В Южной Корее прошел концерт и лекция "Май в Сеуле вместе с Пушкиным"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПамятник писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве
Памятник писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Памятник писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве. Архивное фото
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СЕУЛ, 30 мая - РИА Новости. Концерт и лекция "Май в Сеуле вместе с Пушкиным", посвященные произведениям великого русского поэта, прошли в Южной Корее при содействии Корейско-Российского делового совета (KRBC), передает корреспондент РИА Новости.
Открыл вечер главный редактор южнокорейского журнала Russia In&Out Ким Хён Тхэк, выступивший с приветственным словом.
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Первой частью программы стала лекция профессора Университета Ёнсе Ким Чжин Ён под названием "Пушкин, которого читают и поют в Корее". Лектор рассказала об интерпретации творчества поэта в Южной Корее и его месте в межкультурном диалоге. Автор книг, в том числе о творчестве Пушкина, Ким Чжин Ён отметила, что для корейской истории Россия очень важна: возможно, без нее облик Кореи "сильно отличался" бы от нынешнего.
«
"Мы глубоко восприняли русскую культуру... хоть и забываем об этом", - отметила профессор.
Затем гостям представили художественную часть вечера - музыкально-театральный перформанс Владимира Щукина, лидера рок-группы "Последний шанс" и популярного артиста российских радиопрограмм. Щукин, также известный как актер, писатель, поэт и педагог, активно работает над культурными проектами, объединяющими поэзию и музыку. Он представил музыкально-драматическую композицию "Онегин: 200 лет спустя", основанную на мотивах пушкинского романа в стихах и дополненную положенными на музыку стихами других известных русских поэтов. Прозвучали произведения М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, П. А. Вяземского, И. И. Козлова, а также А. К. Толстого. Кроме того, был исполнен ряд романсов.
В четверг в Сеуле прошел международный форум "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией". Он был приурочен к годовщине выпуска первого номера южнокорейского журнала Russia In&Out, посвященного российской политике, истории, экономике и культуре, организатором выступил одноименный исследовательский институт совместно с Корейско-Российским деловым советом (KRBC).
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