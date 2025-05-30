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От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России - РИА Новости, 30.05.2025
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
17:17 30.05.2025 (обновлено: 17:45 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/podlodki-2020009538.html
От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России
От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России - РИА Новости, 30.05.2025
От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России
В XIX веке во флоте Российской империи появился новый класс кораблей — подводные лодки. Почти два века талантливые и полные энтузиазмом инженеры опережая время вели поиски удачной конструкции для подводного судна. Пройдя путь от субмарин с веслами, которые приводили в движение мускулами, до дизель-электрических подлодок.
2025-05-30T17:17:00+03:00
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история русского флота
россия
российская империя
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технологии
подкаст
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От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России
От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России
audio/mpeg
От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России
От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Кому предложил создать "потаенное судно" плотник Ефим Никонов? Какое применение электрозапалу для пороха нашел Карл Шильдер? Чем удивляли подводные лодки Ивана Александровского? Как передвигалось судно Стефана Джевецкого? На каком заводе построили подлодку "Дельфин"? Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Ольга ИльиныхЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Анастасия КудрявцеваРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTefwBds
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россия, российская империя, петр i, технологии, аудио, подкаст, санкт-петербург, одесса, нева (река), русско-японская война (1904-1905), первая мировая война (1914-1918)
История русского флота, Россия, Российская империя, Петр I, Технологии, Подкаст, Санкт-Петербург, Одесса, Нева (река), Русско-японская война (1904-1905), Первая мировая война (1914-1918)

От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России

История русского флота
От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России
Вчера, 17:17
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В XIX веке во флоте Российской империи появился новый класс кораблей — подводные лодки. Почти два века талантливые и полные энтузиазмом инженеры опережая время вели поиски удачной конструкции для подводного судна. Пройдя путь от субмарин с веслами, которые приводили в движение мускулами, до дизель-электрических подлодок.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Кому предложил создать "потаенное судно" плотник Ефим Никонов? Какое применение электрозапалу для пороха нашел Карл Шильдер? Чем удивляли подводные лодки Ивана Александровского? Как передвигалось судно Стефана Джевецкого? На каком заводе построили подлодку "Дельфин"?
Эксперты эпизода:
  • Юрий Ведерников, старший научный сотрудник Музея истории подводных сил России имени А.Маринеско (ВК);
  • Галина Гребенщикова, доктор исторических наук, заведующая Лабораторией истории флота и мореплавания "СПбГМТУ";
  • Юрий Дьяченко, капитан 1-го ранга в отставке, заведующий Историко-просветительским комплексом по истории академии и морского флота Центра патриотического воспитания управления внеучебной и воспитательной работы ГУМРФ им.адм. С.О. Макарова.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Сценарий эпизода: Ольга Ильиных
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTefwBds
 
История русского флотаРоссияРоссийская империяПетр IТехнологииПодкастСанкт-ПетербургОдессаНева (река)Русско-японская война (1904-1905)Первая мировая война (1914-1918)
 
 
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