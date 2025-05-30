https://ria.ru/20250530/podlodki-2020009538.html

От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России

От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России - РИА Новости, 30.05.2025

От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России

В XIX веке во флоте Российской империи появился новый класс кораблей — подводные лодки. Почти два века талантливые и полные энтузиазмом инженеры опережая время вели поиски удачной конструкции для подводного судна. Пройдя путь от субмарин с веслами, которые приводили в движение мускулами, до дизель-электрических подлодок.

2025-05-30T17:17:00+03:00

2025-05-30T17:17:00+03:00

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От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России audio/mpeg

От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Кому предложил создать "потаенное судно" плотник Ефим Никонов? Какое применение электрозапалу для пороха нашел Карл Шильдер? Чем удивляли подводные лодки Ивана Александровского? Как передвигалось судно Стефана Джевецкого? На каком заводе построили подлодку "Дельфин"? Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Ольга ИльиныхЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Анастасия КудрявцеваРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTefwBds

россия

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санкт-петербург

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