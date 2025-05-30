От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России
От "бочки" до "Краба". Как начиналась история подводных сил России
Вчера, 17:17
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В XIX веке во флоте Российской империи появился новый класс кораблей — подводные лодки. Почти два века талантливые и полные энтузиазмом инженеры опережая время вели поиски удачной конструкции для подводного судна. Пройдя путь от субмарин с веслами, которые приводили в движение мускулами, до дизель-электрических подлодок.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Кому предложил создать "потаенное судно" плотник Ефим Никонов? Какое применение электрозапалу для пороха нашел Карл Шильдер? Чем удивляли подводные лодки Ивана Александровского? Как передвигалось судно Стефана Джевецкого? На каком заводе построили подлодку "Дельфин"?
Эксперты эпизода:
- Юрий Ведерников, старший научный сотрудник Музея истории подводных сил России имени А.Маринеско (ВК);
- Галина Гребенщикова, доктор исторических наук, заведующая Лабораторией истории флота и мореплавания "СПбГМТУ";
- Юрий Дьяченко, капитан 1-го ранга в отставке, заведующий Историко-просветительским комплексом по истории академии и морского флота Центра патриотического воспитания управления внеучебной и воспитательной работы ГУМРФ им.адм. С.О. Макарова.
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Сценарий эпизода: Ольга Ильиных
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева
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