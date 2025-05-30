https://ria.ru/20250530/peterburg-2019899864.html
В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников
В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников - РИА Новости, 30.05.2025
В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников
Пенсионерка переиграла мошенников, которые пытались выманить у нее миллион рублей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:30:00+03:00
2025-05-30T08:30:00+03:00
2025-05-30T11:02:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пенсионерка переиграла мошенников, которые пытались выманить у нее миллион рублей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Как рассказали в ведомстве, 27 мая двое мужчин прибыли на Муринскую дорогу, рассчитывая убедить 67-летнюю женщину в том, что ее сбережения находятся под угрозой, их нужно "декларировать", чтобы спасти от киберпреступников."Потерпевшая <…> проявила бдительность. Заподозрив неладное, она не поддалась панике и не стала выполнять указания неизвестных. Подыгрывая злоумышленникам, она связалась с территориальным отделом полиции и рассказала о попытке обмана", — говорится в сообщении.В результате на встречу с подозреваемыми женщина пришла с муляжом миллиона. Сотрудники уголовного розыска следили за происходящим и задержали злоумышленников на месте передачи денег. Против них возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Суд отправил обоих под стражу.
https://ria.ru/20250529/afera-2019679761.html
https://ria.ru/20250526/moshenniki-2019029304.html
санкт-петербург
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников
В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников, пытавшихся украсть миллион рублей
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Пенсионерка переиграла мошенников, которые пытались выманить у нее миллион рублей, сообщило управление
по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Как рассказали в ведомстве, 27 мая двое мужчин прибыли на Муринскую дорогу, рассчитывая убедить 67-летнюю женщину в том, что ее сбережения находятся под угрозой, их нужно "декларировать", чтобы спасти от киберпреступников.
"Потерпевшая <…> проявила бдительность. Заподозрив неладное, она не поддалась панике и не стала выполнять указания неизвестных. Подыгрывая злоумышленникам, она связалась с территориальным отделом полиции и рассказала о попытке обмана", — говорится в сообщении.
В результате на встречу с подозреваемыми женщина пришла с муляжом миллиона. Сотрудники уголовного розыска следили за происходящим и задержали злоумышленников на месте передачи денег.
Против них возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Суд отправил обоих под стражу.