https://ria.ru/20250530/peterburg-2019899864.html

В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников

В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников - РИА Новости, 30.05.2025

В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников

Пенсионерка переиграла мошенников, которые пытались выманить у нее миллион рублей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:30:00+03:00

2025-05-30T08:30:00+03:00

2025-05-30T11:02:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пенсионерка переиграла мошенников, которые пытались выманить у нее миллион рублей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Как рассказали в ведомстве, 27 мая двое мужчин прибыли на Муринскую дорогу, рассчитывая убедить 67-летнюю женщину в том, что ее сбережения находятся под угрозой, их нужно "декларировать", чтобы спасти от киберпреступников."Потерпевшая <…> проявила бдительность. Заподозрив неладное, она не поддалась панике и не стала выполнять указания неизвестных. Подыгрывая злоумышленникам, она связалась с территориальным отделом полиции и рассказала о попытке обмана", — говорится в сообщении.В результате на встречу с подозреваемыми женщина пришла с муляжом миллиона. Сотрудники уголовного розыска следили за происходящим и задержали злоумышленников на месте передачи денег. Против них возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Суд отправил обоих под стражу.

https://ria.ru/20250529/afera-2019679761.html

https://ria.ru/20250526/moshenniki-2019029304.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)