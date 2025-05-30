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В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников - РИА Новости, 30.05.2025
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08:30 30.05.2025 (обновлено: 11:02 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/peterburg-2019899864.html
В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников
В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников - РИА Новости, 30.05.2025
В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников
Пенсионерка переиграла мошенников, которые пытались выманить у нее миллион рублей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:30:00+03:00
2025-05-30T11:02:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пенсионерка переиграла мошенников, которые пытались выманить у нее миллион рублей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Как рассказали в ведомстве, 27 мая двое мужчин прибыли на Муринскую дорогу, рассчитывая убедить 67-летнюю женщину в том, что ее сбережения находятся под угрозой, их нужно "декларировать", чтобы спасти от киберпреступников."Потерпевшая &lt;…&gt; проявила бдительность. Заподозрив неладное, она не поддалась панике и не стала выполнять указания неизвестных. Подыгрывая злоумышленникам, она связалась с территориальным отделом полиции и рассказала о попытке обмана", — говорится в сообщении.В результате на встречу с подозреваемыми женщина пришла с муляжом миллиона. Сотрудники уголовного розыска следили за происходящим и задержали злоумышленников на месте передачи денег. Против них возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Суд отправил обоих под стражу.
https://ria.ru/20250529/afera-2019679761.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников

В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников, пытавшихся украсть миллион рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пенсионерка переиграла мошенников, которые пытались выманить у нее миллион рублей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Как рассказали в ведомстве, 27 мая двое мужчин прибыли на Муринскую дорогу, рассчитывая убедить 67-летнюю женщину в том, что ее сбережения находятся под угрозой, их нужно "декларировать", чтобы спасти от киберпреступников.
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"Потерпевшая <…> проявила бдительность. Заподозрив неладное, она не поддалась панике и не стала выполнять указания неизвестных. Подыгрывая злоумышленникам, она связалась с территориальным отделом полиции и рассказала о попытке обмана", — говорится в сообщении.
В результате на встречу с подозреваемыми женщина пришла с муляжом миллиона. Сотрудники уголовного розыска следили за происходящим и задержали злоумышленников на месте передачи денег.
Против них возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Суд отправил обоих под стражу.
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