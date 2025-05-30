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Япония выбрала путь конфронтации с Россией, заявил Песков

Япония выбрала путь конфронтации с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2025

Япония выбрала путь конфронтации с Россией, заявил Песков

Нынешние власти Японии выбрали путь конфронтации с Россией, заняв недружественную позицию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:06:00+03:00

2025-05-30T13:06:00+03:00

2025-05-30T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нынешние власти Японии выбрали путь конфронтации с Россией, заняв недружественную позицию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьера Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что вдова всегда желанный гость в России. "Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной. Они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России. И таким образом заняли недружественную позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Кремль на возможность снижения градуса напряженности между РФ и Японией после встречи Путина и вдовы Абэ.

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Варвара Скокшина

в мире, россия, япония, дмитрий песков, владимир путин, синдзо абэ