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Япония выбрала путь конфронтации с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2025
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13:06 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/peskov-2019941727.html
Япония выбрала путь конфронтации с Россией, заявил Песков
Япония выбрала путь конфронтации с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2025
Япония выбрала путь конфронтации с Россией, заявил Песков
Нынешние власти Японии выбрали путь конфронтации с Россией, заняв недружественную позицию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:06:00+03:00
2025-05-30T13:06:00+03:00
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нынешние власти Японии выбрали путь конфронтации с Россией, заняв недружественную позицию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьера Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что вдова всегда желанный гость в России. "Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной. Они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России. И таким образом заняли недружественную позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Кремль на возможность снижения градуса напряженности между РФ и Японией после встречи Путина и вдовы Абэ.
https://ria.ru/20250529/putin-2019866389.html
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в мире, россия, япония, дмитрий песков, владимир путин, синдзо абэ
В мире, Россия, Япония, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Синдзо Абэ
Япония выбрала путь конфронтации с Россией, заявил Песков

Песков: Япония выбрала путь конфронтации с РФ, заняв недружественную позицию

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России (справа) и Японии
Государственные флаги России (справа) и Японии - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России (справа) и Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нынешние власти Японии выбрали путь конфронтации с Россией, заняв недружественную позицию, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьера Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что вдова всегда желанный гость в России.
"Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной. Они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России. И таким образом заняли недружественную позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли Кремль на возможность снижения градуса напряженности между РФ и Японией после встречи Путина и вдовы Абэ.
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