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Повредившую паспорт жительницу Петербурга заключили в СИЗО

Повредившую паспорт жительницу Петербурга заключили в СИЗО - РИА Новости, 30.05.2025

Повредившую паспорт жительницу Петербурга заключили в СИЗО

Умышленно повредившую свой паспорт девушку заключили в СИЗО в Петербурге по делу о хулиганстве, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:45:00+03:00

2025-05-30T14:45:00+03:00

2025-05-30T14:45:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Умышленно повредившую свой паспорт девушку заключили в СИЗО в Петербурге по делу о хулиганстве, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алены Васильевой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (Хулиганство) УК РФ. Срок меры – 28.07.2025", - сообщает пресс-служба. Ранее сообщалось, что уголовные дела завели в отношении девушек, одна из которых умышленно повредила свой паспорт, а вторая снимала это преступление на камеру. Их действия квалифицированы как хулиганство и надругательство над государственным гербом России, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В среду Волк сообщила, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая умышленно повредила свой паспорт и ее подругу. Последняя также была заключена под стражу по решению суда.

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происшествия, санкт-петербург, россия, паспорт