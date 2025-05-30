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Советник главы ДНР оценил успехи ВС России на южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/napravlenie-2019982203.html
Советник главы ДНР оценил успехи ВС России на южнодонецком направлении
Советник главы ДНР оценил успехи ВС России на южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.05.2025
Советник главы ДНР оценил успехи ВС России на южнодонецком направлении
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что южнодонецкое направление от Дзержинска (украинское название Торецк) до Красноармейска (украинское название... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:52:00+03:00
2025-05-30T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
торецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что южнодонецкое направление от Дзержинска (украинское название Торецк) до Красноармейска (украинское название Покровск) "горит" в пользу российских военных, которые ведут наступление. "С 11 мая у нас достаточно серьезные наступательные бои идут. Если брать по динамике, то от Торецка-Дзержинска до Покровска-Красноармейска и ниже до Богатыря у нас фактически все южнодонецкое направление горит. И горит в нашу пользу", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
торецк
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донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), торецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Торецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Советник главы ДНР оценил успехи ВС России на южнодонецком направлении

Кимаковский: ВС РФ успешно продвигаются на южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что южнодонецкое направление от Дзержинска (украинское название Торецк) до Красноармейска (украинское название Покровск) "горит" в пользу российских военных, которые ведут наступление.
"С 11 мая у нас достаточно серьезные наступательные бои идут. Если брать по динамике, то от Торецка-Дзержинска до Покровска-Красноармейска и ниже до Богатыря у нас фактически все южнодонецкое направление горит. И горит в нашу пользу", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДзержинск (Донецкая область)ТорецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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