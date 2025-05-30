https://ria.ru/20250530/napravlenie-2019982203.html

Советник главы ДНР оценил успехи ВС России на южнодонецком направлении

Советник главы ДНР оценил успехи ВС России на южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.05.2025

Советник главы ДНР оценил успехи ВС России на южнодонецком направлении

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что южнодонецкое направление от Дзержинска (украинское название Торецк) до Красноармейска (украинское название... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:52:00+03:00

2025-05-30T14:52:00+03:00

2025-05-30T14:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

торецк

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что южнодонецкое направление от Дзержинска (украинское название Торецк) до Красноармейска (украинское название Покровск) "горит" в пользу российских военных, которые ведут наступление. "С 11 мая у нас достаточно серьезные наступательные бои идут. Если брать по динамике, то от Торецка-Дзержинска до Покровска-Красноармейска и ниже до Богатыря у нас фактически все южнодонецкое направление горит. И горит в нашу пользу", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

торецк

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донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), торецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность