https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020081046.html

В Кишиневе проверят сообщение о минировании мемориала "Вечность"

В Кишиневе проверят сообщение о минировании мемориала "Вечность" - РИА Новости, 30.05.2025

В Кишиневе проверят сообщение о минировании мемориала "Вечность"

Правоохранительные органы Молдавии проводят проверку сообщения о минировании мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе после обнаружения подозрительного... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:53:00+03:00

2025-05-30T22:53:00+03:00

2025-05-30T22:53:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943289885_0:138:1344:894_1920x0_80_0_0_07631cffc2d34e75ebbd56d6d0024926.jpg

КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии проводят проверку сообщения о минировании мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе после обнаружения подозрительного предмета, сообщает пресс-служба генинспектората полиции. "Поступил сигнал от службы безопасности объекта об обнаружении подозрительного предмета. На место происшествия выехали патрули, специальные группы полиции и саперы из подразделения Bombteh, которые в настоящее время проводят проверки, чтобы определить характер объекта и убедиться, что он не представляет реальной опасности для населения", - говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства. Как уточняется, периметр мемориала был оцеплен, а доступ общественности к нему временно ограничен. Полиция призывает граждан избегать этого района и сохранять спокойствие до завершения проверок. Мемориальный комплекс "Вечность" является одним из главных памятных мест Кишинева, посвященных памяти погибших во Второй мировой войне. В последние годы в Молдавии периодически поступают сообщения о минировании общественных объектов, которые в большинстве случаев оказываются ложными.

https://ria.ru/20250521/pamyatniki-2018186838.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016396401.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, великая отечественная война (1941-1945)