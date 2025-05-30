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В Кишиневе проверят сообщение о минировании мемориала "Вечность" - РИА Новости, 30.05.2025
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22:53 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/moldaviya-2020081046.html
В Кишиневе проверят сообщение о минировании мемориала "Вечность"
В Кишиневе проверят сообщение о минировании мемориала "Вечность" - РИА Новости, 30.05.2025
В Кишиневе проверят сообщение о минировании мемориала "Вечность"
Правоохранительные органы Молдавии проводят проверку сообщения о минировании мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе после обнаружения подозрительного... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:53:00+03:00
2025-05-30T22:53:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии проводят проверку сообщения о минировании мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе после обнаружения подозрительного предмета, сообщает пресс-служба генинспектората полиции. "Поступил сигнал от службы безопасности объекта об обнаружении подозрительного предмета. На место происшествия выехали патрули, специальные группы полиции и саперы из подразделения Bombteh, которые в настоящее время проводят проверки, чтобы определить характер объекта и убедиться, что он не представляет реальной опасности для населения", - говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства. Как уточняется, периметр мемориала был оцеплен, а доступ общественности к нему временно ограничен. Полиция призывает граждан избегать этого района и сохранять спокойствие до завершения проверок. Мемориальный комплекс "Вечность" является одним из главных памятных мест Кишинева, посвященных памяти погибших во Второй мировой войне. В последние годы в Молдавии периодически поступают сообщения о минировании общественных объектов, которые в большинстве случаев оказываются ложными.
https://ria.ru/20250521/pamyatniki-2018186838.html
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в мире, кишинев, молдавия, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Кишинев, Молдавия, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Кишиневе проверят сообщение о минировании мемориала "Вечность"

Полиция проверяет сообщение о минировании мемориала "Вечность" в Кишиневе

© Sputnik / OsmatescoМемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе
Мемориальный комплекс Вечность в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Osmatesco
Мемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии проводят проверку сообщения о минировании мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе после обнаружения подозрительного предмета, сообщает пресс-служба генинспектората полиции.
"Поступил сигнал от службы безопасности объекта об обнаружении подозрительного предмета. На место происшествия выехали патрули, специальные группы полиции и саперы из подразделения Bombteh, которые в настоящее время проводят проверки, чтобы определить характер объекта и убедиться, что он не представляет реальной опасности для населения", - говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства.
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Как уточняется, периметр мемориала был оцеплен, а доступ общественности к нему временно ограничен. Полиция призывает граждан избегать этого района и сохранять спокойствие до завершения проверок.
Мемориальный комплекс "Вечность" является одним из главных памятных мест Кишинева, посвященных памяти погибших во Второй мировой войне.
В последние годы в Молдавии периодически поступают сообщения о минировании общественных объектов, которые в большинстве случаев оказываются ложными.
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В миреКишиневМолдавияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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