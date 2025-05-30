https://ria.ru/20250530/mishustin-2019912598.html

Мишустин рассказал о мерах поддержки угольной отрасли

Мишустин рассказал о мерах поддержки угольной отрасли - РИА Новости, 30.05.2025

Мишустин рассказал о мерах поддержки угольной отрасли

Российские власти разработали меры поддержки для угольной отрасли, чтобы помочь перспективным организациям, которые испытывают временные трудности на фоне... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:18:00+03:00

2025-05-30T10:18:00+03:00

2025-05-30T11:46:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские власти разработали меры поддержки для угольной отрасли, чтобы помочь перспективным организациям, которые испытывают временные трудности на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры, заявил глава правительства Михаил Мишустин."В последние годы перед отраслью появились новые серьезные вызовы… Для выравнивания ситуации разработан целый ряд мероприятий. Надо помочь перспективным организациям, которые испытывают временные трудности", - сказал он в ходе совещания, посвященного ситуации в угольной отрасли.Мишустин подчеркнул, что за первые четыре месяца текущего года экспортные цены на уголь упали почти на четверть.Он отметил ряд уже принятых мер по поддержке угольной отрасли. Так, было заключено соглашение между РЖД и Кемеровской областью о гарантированном вывозе значительных объемов угля в восточном направлении, также увеличена доля использования инновационного подвижного состава, снижены ставки операторов вагонов на перевалку в портах.Кроме того, была введена сквозная технология перевозок, которая позволила почти вполовину сократить время доставки от Кузбасса до портов юга, что значительно уменьшает транспортные издержки компаний, отметил Мишустин. Развивается и соответствующая инфраструктура: началась эксплуатация Тихоокеанской железной дороги, ведется строительство портов "Эльга" и "Лавна", создаются центры угледобычи на востоке РФ, добавил глава правительства.По данным Росстата, доля убыточных угольных предприятий в январе-феврале текущего года выросла до 57,6% против 45,9% за аналогичный период годом ранее. Доля компаний, получивших убыток до налогообложения, в 2024 году выросла до 53,3% против 31,5% годом ранее.Правительство РФ рассчитывает, что меры поддержки угольной отрасли в России, разработанные по итогам поездки федеральных чиновников в Кемерово, позволят сбалансировать ситуацию, отметил Мишустин."Они (министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилёв, глава РЖД Олег Белозёров - ред.) посетили Кемеровскую область, обсудили с руководством и сотрудниками угольных предприятий самые актуальные задачи, представили мне целый ряд предложений. Сейчас мы всё это подробно обсудим, доложим президенту, рассчитывая, что это нам позволит принять все необходимые решения для сбалансирования этой ситуации", - заявил он.Совещание по ситуации в угольной отрасли Мишустин анонсировал на встрече с главой РЖД на минувшей неделе.

https://ria.ru/20240622/ugol-1954659474.html

https://ria.ru/20250330/toplivo-2008203029.html

https://ria.ru/20250519/rossija-2017893286.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин