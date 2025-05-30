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Гергиев и Абдразаков выступят на Летнем фестивале Дениса Мацуева в Суздале

Гергиев и Абдразаков выступят на Летнем фестивале Дениса Мацуева в Суздале - РИА Новости, 30.05.2025

Гергиев и Абдразаков выступят на Летнем фестивале Дениса Мацуева в Суздале

Объявлена музыкальная программа Первого Летнего фестиваля Дениса Мацуева, который пройдет с 29 июня по 5 июля в Суздале, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:01:00+03:00

2025-05-30T07:01:00+03:00

2025-05-30T07:01:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Объявлена музыкальная программа Первого Летнего фестиваля Дениса Мацуева, который пройдет с 29 июня по 5 июля в Суздале, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия."Официальное открытие Первого Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале состоится 29 июня в 19.00 в самом сердце города – белокаменном Кремле. На праздничном концерте выступят звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и народный артист России Денис Мацуев", — говорится в сообщении.Во второй вечер, 30 июня, состоится "Парад виртуозов", который возглавит худрук фестиваля Денис Мацуев. Прозвучат музыкальные шедевры для солиста с оркестром. За дирижерский пульт Владимирского Губернаторского симфонического оркестра встанет Василиса Маркина. В концерте также примут участие солистка Михайловского театра Валентина Феденёва (сопрано), победитель XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, заслуженный артист Армении Нарек Ахназарян (виолончель), бронзовый призер XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, концертмейстер Российского национального молодежного симфонического оркестра Елена Таросян (скрипка), известный кларнетист Игорь Фёдоров и молодой пианист, лауреат международных конкурсов Елисей Мысин.Хореографическую программу в исполнении звезд балета со Страдивари-ансамблем Мариинского театра зрители увидят 1 июля. Выступят прима Большого театра Екатерина Шипулина и премьер Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев.Четвертый вечер, 2 июля, будет полностью посвящен юным талантам – стипендиатам фонда "Новые имена" имени И. Н. Вороновой. Восходящие звезды исполнят с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром шедевры мировой классики.Кульминацией фестиваля станет 3 июля. Главная сцена переместится из Кремля в Спасо-Евфимиев монастырь, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с Денисом Мацуевым в концертной программе выступят народный артист России, Артист мира ЮНЕСКО, маэстро Валерий Гергиев и всемирно известный бас, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Прозвучит музыка Петра Чайковского, Александра Бородина, Дмитрия Шостаковича.В концертной программе 4 июля прозвучат арии из опер в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Их исполнят солисты Мариинского театра – бас Михаил Петренко и меццо-сопрано Зинаида Царенко. В концерте также примет участие виолончелист Борислав Струлёв, известный темпераментной манерой игры и дерзкими экспериментами на стыке жанров и стилей. За дирижерским пультом – маэстро Дмитрий Юровский – музыкальный руководитель и главный дирижер Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.На закрытии фестиваля 5 июля трио — Денис Мацуев, Андрей Иванов и Александр Зингер — исполнят джазовые аранжировки и импровизации в оркестровой версии. Прозвучат и оригинальные сочинения участников концерта. Выступят джазмены Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (барабаны), виолончелист Борислав Струлёв и домристка Екатерина Мочалова, а также Российский национальный молодежный симфонический оркестр. За дирижерский пульт встанет маэстро Иван Никифорчин — создатель капеллы "Академия русской музыки" и руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра.С 3 по 5 июля, помимо большой сцены в Спасо-Евфимиевом монастыре, в Суздальском Зарядье будет работать общедоступная площадка фестиваля, объединяющая камерные и джазовые программы.Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.Подробная музыкальная программа и информация о билетах — на сайте фестиваля.

https://ria.ru/20250515/festivali-2016857335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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