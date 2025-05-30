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В "Лужниках" пройдет День футбола с участием звездных игроков и 800 команд - РИА Новости, 30.05.2025
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18:42 30.05.2025 (обновлено: 19:33 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/luzhniki-2020052818.html
В "Лужниках" пройдет День футбола с участием звездных игроков и 800 команд
В "Лужниках" пройдет День футбола с участием звездных игроков и 800 команд - РИА Новости, 30.05.2025
В "Лужниках" пройдет День футбола с участием звездных игроков и 800 команд
Фестиваль День футбола с участием прославленных игроков, чемпионов и известных артистов пройдет на территории олимпийского комплекса "Лужники" 1 июня, сообщает... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:42:00+03:00
2025-05-30T19:33:00+03:00
спорт
артём дзюба
кристиан пануччи
давид трезеге
пфк цска
ростов
чили
лига чемпионов уефа
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Фестиваль День футбола с участием прославленных игроков, чемпионов и известных артистов пройдет на территории олимпийского комплекса "Лужники" 1 июня, сообщает пресс-служба департамента спорта столицы. Организатором мероприятия выступает департамент спорта Москвы. Посетители фестиваля смогут принять участие в автограф-сессии лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу Артема Дзюбы, двукратного победителя Лиги чемпионов Кристиана Пануччи и чемпиона мира и Европы Давида Трезеге, она начнется в 13:30. "Лужники" на целый день превратятся в город футболистов, где огромное количество людей получат возможность сыграть, проявить себя и просто получить удовольствие от спорта", — призвал Дзюба. Для гостей организуют спортивные и развлекательные активности, связанные с этим видом спорта: снукбол, текбол, аэрофутбол, дуйбол, класк, робофутбол, настольный футбол, VR-футбол, а также различные варианты кикера. Всего спортивный праздник объединит 800 команд. Игры пройдут одновременно на более чем 45 полях. В рамках мероприятия состоится московский финал легендарного детско-юношеского турнира "Кожаный мяч". Кульминацией праздника станет финал Кубка России по футболу: на Большой спортивной арене встретятся ЦСКА и "Ростов". Перед матчем пройдет концерт с выступлениями известных артистов: Zivert, SHAMAN, Romanovskaya (ex. Cream Soda), Galibri &amp; Mavik, "Чили", Антон Токарев, LYRIQ и Alika. Фестиваль не ограничится только "Лужниками": в рамках проекта "Мой спортивный район" 1 июня на 14 футбольных площадках проекта тренеры научат всех желающих азам футбольного фристайла, а профессиональные футболисты проведут мастер-классы и дадут участникам автографы. Кроме того, посетители смогут посоревноваться друг с другом в футбольных челленджах на интерактивной площадке, сыграть в панна-футбол, сабсоккер и в настольный футбол. Параллельно на 46 игровых площадках проекта состоится тематическая викторина. Участники, ответившие правильно на вопросы организаторов на футбольную тематику, получат сувениры от проекта "Мой спортивный район". Всего активности пройдут на 60 площадках по всей территории столицы.
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спорт, артём дзюба, кристиан пануччи, давид трезеге, пфк цска, ростов, чили, лига чемпионов уефа
Спорт, Артём Дзюба, Кристиан Пануччи, Давид Трезеге, ПФК ЦСКА, Ростов, Чили, Лига чемпионов УЕФА

В "Лужниках" пройдет День футбола с участием звездных игроков и 800 команд

© Фото : Департамент спорта города МосквыФестиваль День футбола на территории олимпийского комплекса "Лужники"
Фестиваль День футбола на территории олимпийского комплекса Лужники - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Департамент спорта города Москвы
Фестиваль День футбола на территории олимпийского комплекса "Лужники"
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Фестиваль День футбола с участием прославленных игроков, чемпионов и известных артистов пройдет на территории олимпийского комплекса "Лужники" 1 июня, сообщает пресс-служба департамента спорта столицы.
Организатором мероприятия выступает департамент спорта Москвы.
Посетители фестиваля смогут принять участие в автограф-сессии лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу Артема Дзюбы, двукратного победителя Лиги чемпионов Кристиана Пануччи и чемпиона мира и Европы Давида Трезеге, она начнется в 13:30.
"Лужники" на целый день превратятся в город футболистов, где огромное количество людей получат возможность сыграть, проявить себя и просто получить удовольствие от спорта", — призвал Дзюба.
Для гостей организуют спортивные и развлекательные активности, связанные с этим видом спорта: снукбол, текбол, аэрофутбол, дуйбол, класк, робофутбол, настольный футбол, VR-футбол, а также различные варианты кикера.
Всего спортивный праздник объединит 800 команд. Игры пройдут одновременно на более чем 45 полях. В рамках мероприятия состоится московский финал легендарного детско-юношеского турнира "Кожаный мяч".
Кульминацией праздника станет финал Кубка России по футболу: на Большой спортивной арене встретятся ЦСКА и "Ростов". Перед матчем пройдет концерт с выступлениями известных артистов: Zivert, SHAMAN, Romanovskaya (ex. Cream Soda), Galibri & Mavik, "Чили", Антон Токарев, LYRIQ и Alika.
Фестиваль не ограничится только "Лужниками": в рамках проекта "Мой спортивный район" 1 июня на 14 футбольных площадках проекта тренеры научат всех желающих азам футбольного фристайла, а профессиональные футболисты проведут мастер-классы и дадут участникам автографы. Кроме того, посетители смогут посоревноваться друг с другом в футбольных челленджах на интерактивной площадке, сыграть в панна-футбол, сабсоккер и в настольный футбол. Параллельно на 46 игровых площадках проекта состоится тематическая викторина. Участники, ответившие правильно на вопросы организаторов на футбольную тематику, получат сувениры от проекта "Мой спортивный район". Всего активности пройдут на 60 площадках по всей территории столицы.
 
СпортАртём ДзюбаКристиан ПануччиДавид ТрезегеПФК ЦСКАРостовЧилиЛига чемпионов УЕФА
 
 
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