В МИД оценили позицию Китая по Украине
Замглавы МИД Руденко: Россия высоко оценивает позицию Китая по Украине
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия высоко оценивает конструктивную позицию Китая по ситуации вокруг Украины, основанную на понимании первопричин кризиса, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Мы высоко оцениваем конструктивную, взвешенную позицию Китая по ситуации вокруг Украины, которая основана на глубоком понимании первопричин кризиса, а также учитывающую принципы устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи", - заявил Руденко на десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Он отметил, что в выдвинутой в 2022 году председателем КНР Си Цзиньпином глобальной инициативе по безопасности предусматривается урегулирование любых конфликтов путем устранения первопричин их возникновения, это касается ситуации вокруг Украины.
"Ожидаем, что такой же подход будет последовательно применяться к деятельности группы "Друзей мира" на Украине, созданной по инициативе Китая и Бразилии в сентябре 2024 года на Нью-Йоркской площадке", - указал он.