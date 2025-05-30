https://ria.ru/20250530/kitay-2019894059.html

Уплотнение координации России и Китая крайне актуально, заявил посол

Уплотнение координации России и Китая крайне актуально, заявил посол - РИА Новости, 30.05.2025

Уплотнение координации России и Китая крайне актуально, заявил посол

Уплотнение российско-китайской координации на многосторонних площадках сохраняет высокую актуальность, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:41:00+03:00

2025-05-30T06:41:00+03:00

2025-05-30T06:41:00+03:00

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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Уплотнение российско-китайской координации на многосторонних площадках сохраняет высокую актуальность, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. "На международной арене Россия и Китай выступают за широкий равноправный диалог о путях адаптации международной архитектуры к формирующимся многополярным реалиям XXI века на основе многообразия цивилизаций и интересов всех участников международного сообщества", - заявил Моргулов на открытии десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он добавил, что в данном контексте президентом России Владимиром Путиным была выдвинута инициатива создания евразийской архитектуры безопасности. "Исходим из того, что она соответствует логике регионализации международных отношений, служит целям выстраивания мирового порядка на полицентричных началах, призвана ответить на весь массив вызовов и угроз безопасности на территории Евразии и по ее периметру", - сказал посол. "Наше начинание открыто для всех государств, а совместно с китайскими партнерами мы размышляем над его гармонизацией с известной глобальной инициативой председателя Си Цзиньпина в области безопасности", - отметил он. Моргулов подчеркнул, что в целях формирования действительно справедливого миропорядка важно также задействовать потенциал межрегиональных, региональных и субрегиональных интеграционных объединений, таких как БРИС и ШОС. "В этом контексте высокую актуальность сохраняет уплотнение российско-китайской координации как на многосторонних площадках, так и в целом в мировых целях", - отметил он. Десятая международная конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук проходит в Пекине 29-30 мая. Конференция этого года приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и созданию ООН.

https://ria.ru/20241001/kitay-1975645383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, евразия, игорь моргулов, владимир путин, си цзиньпин, шос, российский совет по международным делам, оон