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Россия и Китай противостоят слому системы мироустройства, заявил посол - РИА Новости, 30.05.2025
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05:26 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/kitay-2019890240.html
Россия и Китай противостоят слому системы мироустройства, заявил посол
Россия и Китай противостоят слому системы мироустройства, заявил посол - РИА Новости, 30.05.2025
Россия и Китай противостоят слому системы мироустройства, заявил посол
Россия и Китай не только сообща выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе, но и вместе противостоят попыткам слома сформировавшейся по итогам РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:26:00+03:00
2025-05-30T05:26:00+03:00
в мире
китай
россия
москва
игорь моргулов
си цзиньпин
оон
российский совет по международным делам
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия и Китай не только сообща выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе, но и вместе противостоят попыткам слома сформировавшейся по итогам Второй мировой войны системы мироустройства, заявил в пятницу посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на незыблемых принципах равноправия, взаимного учета интересов, взаимовыручки и поддержки по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга", - заявил Моргулов на открытии десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он подчеркнул, что высокую динамику связей России и Китая задает беспрецедентная "дипломатия лидеров". "Надежным фундаментом дальнейшего развития российско-китайского партнерства, которое достигло наивысшего за всю историю уровня, является наше общее героическое прошлое, боевое братство, которое мы торжественно отмечаем в нынешнем году 80-летия Великой Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом", - отметил посол. По словам дипломата, лаконично и емко высказался на этот счет президент России — "мы были вместе тогда, мы вместе и сейчас", лучшей иллюстрацией этих слов стал успешный визит в Москву в начале мая председателя КНР Си Цзиньпина и его присутствие на Параде Победы в Великой Отечественной войне. "Наши народы совершили великий подвиг и смогли восстановить мир, при этом понеся наибольшие потери. И сейчас Россия и Китай сообща последовательно выступают не только за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для всего человечества, но и вместе противостоят попыткам слома сформировавшейся по итогам войны системы мироустройства, уйти от принципов, заложенных в основополагающем документе современного международного права - Уставе ООН, 80-летие которого также отмечается в этом году", - сказал Моргулов. Десятая международная конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук проходит в Пекине 29-30 мая. Конференция этого года приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и созданию ООН.
https://ria.ru/20250528/rossija-2019569199.html
https://ria.ru/20250401/kitay-2008550611.html
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в мире, китай, россия, москва, игорь моргулов, си цзиньпин, оон, российский совет по международным делам
В мире, Китай, Россия, Москва, Игорь Моргулов, Си Цзиньпин, ООН, Российский совет по международным делам
Россия и Китай противостоят слому системы мироустройства, заявил посол

Моргулов: Россия и Китай противостоят попыткам слома системы мироустройства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Игорь Моргулов. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия и Китай не только сообща выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе, но и вместе противостоят попыткам слома сформировавшейся по итогам Второй мировой войны системы мироустройства, заявил в пятницу посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на незыблемых принципах равноправия, взаимного учета интересов, взаимовыручки и поддержки по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга", - заявил Моргулов на открытии десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
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Он подчеркнул, что высокую динамику связей России и Китая задает беспрецедентная "дипломатия лидеров".
"Надежным фундаментом дальнейшего развития российско-китайского партнерства, которое достигло наивысшего за всю историю уровня, является наше общее героическое прошлое, боевое братство, которое мы торжественно отмечаем в нынешнем году 80-летия Великой Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом", - отметил посол.
По словам дипломата, лаконично и емко высказался на этот счет президент России — "мы были вместе тогда, мы вместе и сейчас", лучшей иллюстрацией этих слов стал успешный визит в Москву в начале мая председателя КНР Си Цзиньпина и его присутствие на Параде Победы в Великой Отечественной войне.
"Наши народы совершили великий подвиг и смогли восстановить мир, при этом понеся наибольшие потери. И сейчас Россия и Китай сообща последовательно выступают не только за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для всего человечества, но и вместе противостоят попыткам слома сформировавшейся по итогам войны системы мироустройства, уйти от принципов, заложенных в основополагающем документе современного международного права - Уставе ООН, 80-летие которого также отмечается в этом году", - сказал Моргулов.
Десятая международная конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук проходит в Пекине 29-30 мая. Конференция этого года приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и созданию ООН.
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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В миреКитайРоссияМоскваИгорь МоргуловСи ЦзиньпинООНРоссийский совет по международным делам
 
 
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