https://ria.ru/20250530/kitay-2019890240.html

Россия и Китай противостоят слому системы мироустройства, заявил посол

Россия и Китай противостоят слому системы мироустройства, заявил посол - РИА Новости, 30.05.2025

Россия и Китай противостоят слому системы мироустройства, заявил посол

Россия и Китай не только сообща выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе, но и вместе противостоят попыткам слома сформировавшейся по итогам РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T05:26:00+03:00

2025-05-30T05:26:00+03:00

2025-05-30T05:26:00+03:00

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российский совет по международным делам

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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия и Китай не только сообща выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе, но и вместе противостоят попыткам слома сформировавшейся по итогам Второй мировой войны системы мироустройства, заявил в пятницу посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на незыблемых принципах равноправия, взаимного учета интересов, взаимовыручки и поддержки по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга", - заявил Моргулов на открытии десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он подчеркнул, что высокую динамику связей России и Китая задает беспрецедентная "дипломатия лидеров". "Надежным фундаментом дальнейшего развития российско-китайского партнерства, которое достигло наивысшего за всю историю уровня, является наше общее героическое прошлое, боевое братство, которое мы торжественно отмечаем в нынешнем году 80-летия Великой Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом", - отметил посол. По словам дипломата, лаконично и емко высказался на этот счет президент России — "мы были вместе тогда, мы вместе и сейчас", лучшей иллюстрацией этих слов стал успешный визит в Москву в начале мая председателя КНР Си Цзиньпина и его присутствие на Параде Победы в Великой Отечественной войне. "Наши народы совершили великий подвиг и смогли восстановить мир, при этом понеся наибольшие потери. И сейчас Россия и Китай сообща последовательно выступают не только за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для всего человечества, но и вместе противостоят попыткам слома сформировавшейся по итогам войны системы мироустройства, уйти от принципов, заложенных в основополагающем документе современного международного права - Уставе ООН, 80-летие которого также отмечается в этом году", - сказал Моргулов. Десятая международная конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" Российского совета по международным делам и Китайской академии общественных наук проходит в Пекине 29-30 мая. Конференция этого года приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и созданию ООН.

https://ria.ru/20250528/rossija-2019569199.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008550611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, москва, игорь моргулов, си цзиньпин, оон, российский совет по международным делам