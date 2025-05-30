https://ria.ru/20250530/infektsiya-2019876613.html

Более ста пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью

Более ста пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью - РИА Новости, 30.05.2025

Более ста пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью

Свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая из-за кишечной инфекции, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T00:30:00+03:00

2025-05-30T00:30:00+03:00

2025-05-30T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая из-за кишечной инфекции, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, после получения информации о заболевании, регулятор незамедлительно запустил комплекс противоэпидемических мероприятий, изолировав заболевших и начав поиск контактных лиц. Кроме того, установлен этиологический агент заболевания — норовирус."На круизном лайнере "Михаил Булгаков", курсирующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, за период с 19 мая 2025 по 28 мая 2025 за медицинской помощью обратились более 100 человек", — рассказали в пресс-службе. Тяжелое течение заболевания не наблюдается ни у кого из них, отметили в регуляторе.При этом специалисты выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. В частности, подчеркнули в Роспотребнадзоре, к работе допустили сотрудников пищеблока с признаками кишечной инфекции, а у некоторых работников не было личных медицинских книжек."При лабораторном обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена", — добавили в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что в адрес туристической компания и судовладельца выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Организовано проведение текущей и заключительной дезинфекции.Информацию об инциденте также передали в правоохранительные органы. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, заключили в ведомстве.

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https://ria.ru/20250520/otravlenie-2018037412.html

https://ria.ru/20250118/norovirus-1994383528.html

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Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, ярославская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)