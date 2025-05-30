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Более ста пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью - РИА Новости, 30.05.2025
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00:30 30.05.2025 (обновлено: 11:41 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/infektsiya-2019876613.html
Более ста пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью
Более ста пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью - РИА Новости, 30.05.2025
Более ста пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью
Свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая из-за кишечной инфекции, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T00:30:00+03:00
2025-05-30T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая из-за кишечной инфекции, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, после получения информации о заболевании, регулятор незамедлительно запустил комплекс противоэпидемических мероприятий, изолировав заболевших и начав поиск контактных лиц. Кроме того, установлен этиологический агент заболевания — норовирус."На круизном лайнере "Михаил Булгаков", курсирующем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, за период с 19 мая 2025 по 28 мая 2025 за медицинской помощью обратились более 100 человек", — рассказали в пресс-службе. Тяжелое течение заболевания не наблюдается ни у кого из них, отметили в регуляторе.При этом специалисты выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. В частности, подчеркнули в Роспотребнадзоре, к работе допустили сотрудников пищеблока с признаками кишечной инфекции, а у некоторых работников не было личных медицинских книжек."При лабораторном обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена", — добавили в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что в адрес туристической компания и судовладельца выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Организовано проведение текущей и заключительной дезинфекции.Информацию об инциденте также передали в правоохранительные органы. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250516/norovirus-2017484557.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, ярославская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Более ста пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью

Роспотребнадзор: на лайнере "Михаил Булгаков" у 100 пассажиров нашли норовирус

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТеплоход "Михаил Булгаков"
Теплоход Михаил Булгаков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Теплоход "Михаил Булгаков". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая из-за кишечной инфекции, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уточнили, после получения информации о заболевании, регулятор незамедлительно запустил комплекс противоэпидемических мероприятий, изолировав заболевших и начав поиск контактных лиц. Кроме того, установлен этиологический агент заболевания — норовирус.
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"На круизном лайнере "Михаил Булгаков", курсирующем по маршруту МоскваСанкт-Петербург — Москва, за период с 19 мая 2025 по 28 мая 2025 за медицинской помощью обратились более 100 человек", — рассказали в пресс-службе.
Тяжелое течение заболевания не наблюдается ни у кого из них, отметили в регуляторе.
При этом специалисты выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания пассажиров. В частности, подчеркнули в Роспотребнадзоре, к работе допустили сотрудников пищеблока с признаками кишечной инфекции, а у некоторых работников не было личных медицинских книжек.
"При лабораторном обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена", — добавили в пресс-службе.
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В ведомстве уточнили, что в адрес туристической компания и судовладельца выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Организовано проведение текущей и заключительной дезинфекции.
Информацию об инциденте также передали в правоохранительные органы. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, заключили в ведомстве.
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