Минпромторг ожидает выхода на производство до 12 Ил-76 в Ульяновске
Алиханов ожидает производство до 12 самолетов Ил-76 в Ульяновске в 2027 году
© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкТранспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 30 мая - РИА Новости. Производство самолетов Ил-76 на заводе в Ульяновске в текущем году достигло 7 бортов в год, к 2027 году объемы выпуска планируется нарастить в 1,7 раза - до 12 машин в год, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"На заводе "Ил" были. Посмотрели, как налажено производство. За последние четыре года очень многое было сделано командой, которая здесь работает в Ульяновске… Они вышли на темп 7 самолетов в год в этом году. Наша задача помочь им расшить узкие места, закупить новое оборудование, в том числе и производства ульяновское, и не только российское, и различные, в том числе импортные, с разных дружественных стран оборудования, для того, чтобы довести на первом этапе в конце 2027 года уровень производства до 12, и дальше до 18 Ил-76 в год", - сказал министр.
Разработчик назвал стоимость самолета "Байкал"
28 мая, 10:42
Алиханов добавил, что, возможно, через три года вернуться вновь к вопросу по дальнейшему расширению мощностей в связи с высоким экспортным потенциалом выпускаемых бортов, которые не имеют аналогов в мире и доступны с точки зрения цены.
Глава Минпромторга РФ осмотрел промышленные предприятия Ульяновской области, а также провел двухстороннюю встречу с губернатором региона Алексеем Русских по вопросам развития промышленности в регионе. В рамках поездки министр посетил АО "ПРОМТЕХ-Ульяновск" в портовой особой экономической зоне "Ульяновск", филиал АО "АэроКомпозит" и осмотрел производственную площадку крупнейшего предприятия ОАК Ростеха, специализирующегося на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, ремонте и сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", а также участвующего в кооперации по производству самолетов МС-21 и Ил-114-300.
В Минпромторге рассказали об испытаниях вертолета "Ансат"
25 марта, 14:18