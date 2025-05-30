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Минпромторг ожидает выхода на производство до 12 Ил-76 в Ульяновске - РИА Новости, 30.05.2025
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22:09 30.05.2025 (обновлено: 22:10 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/il-76-2020077407.html
Минпромторг ожидает выхода на производство до 12 Ил-76 в Ульяновске
Минпромторг ожидает выхода на производство до 12 Ил-76 в Ульяновске - РИА Новости, 30.05.2025
Минпромторг ожидает выхода на производство до 12 Ил-76 в Ульяновске
Производство самолетов Ил-76 на заводе в Ульяновске в текущем году достигло 7 бортов в год, к 2027 году объемы выпуска планируется нарастить в 1,7 раза - до 12... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:09:00+03:00
2025-05-30T22:10:00+03:00
экономика
технологии
ульяновск
россия
ульяновская область
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ил-76
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УЛЬЯНОВСК, 30 мая - РИА Новости. Производство самолетов Ил-76 на заводе в Ульяновске в текущем году достигло 7 бортов в год, к 2027 году объемы выпуска планируется нарастить в 1,7 раза - до 12 машин в год, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "На заводе "Ил" были. Посмотрели, как налажено производство. За последние четыре года очень многое было сделано командой, которая здесь работает в Ульяновске… Они вышли на темп 7 самолетов в год в этом году. Наша задача помочь им расшить узкие места, закупить новое оборудование, в том числе и производства ульяновское, и не только российское, и различные, в том числе импортные, с разных дружественных стран оборудования, для того, чтобы довести на первом этапе в конце 2027 года уровень производства до 12, и дальше до 18 Ил-76 в год", - сказал министр. Алиханов добавил, что, возможно, через три года вернуться вновь к вопросу по дальнейшему расширению мощностей в связи с высоким экспортным потенциалом выпускаемых бортов, которые не имеют аналогов в мире и доступны с точки зрения цены. Глава Минпромторга РФ осмотрел промышленные предприятия Ульяновской области, а также провел двухстороннюю встречу с губернатором региона Алексеем Русских по вопросам развития промышленности в регионе. В рамках поездки министр посетил АО "ПРОМТЕХ-Ульяновск" в портовой особой экономической зоне "Ульяновск", филиал АО "АэроКомпозит" и осмотрел производственную площадку крупнейшего предприятия ОАК Ростеха, специализирующегося на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, ремонте и сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", а также участвующего в кооперации по производству самолетов МС-21 и Ил-114-300.
https://ria.ru/20250528/samolet-2019502090.html
https://ria.ru/20250325/minpromtorg-2007189679.html
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экономика, технологии, ульяновск, россия, ульяновская область, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ил-76, авиация
Экономика, Технологии, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ил-76, Авиация
Минпромторг ожидает выхода на производство до 12 Ил-76 в Ульяновске

Алиханов ожидает производство до 12 самолетов Ил-76 в Ульяновске в 2027 году

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкТранспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске. Архивное фото
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УЛЬЯНОВСК, 30 мая - РИА Новости. Производство самолетов Ил-76 на заводе в Ульяновске в текущем году достигло 7 бортов в год, к 2027 году объемы выпуска планируется нарастить в 1,7 раза - до 12 машин в год, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"На заводе "Ил" были. Посмотрели, как налажено производство. За последние четыре года очень многое было сделано командой, которая здесь работает в Ульяновске… Они вышли на темп 7 самолетов в год в этом году. Наша задача помочь им расшить узкие места, закупить новое оборудование, в том числе и производства ульяновское, и не только российское, и различные, в том числе импортные, с разных дружественных стран оборудования, для того, чтобы довести на первом этапе в конце 2027 года уровень производства до 12, и дальше до 18 Ил-76 в год", - сказал министр.
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Алиханов добавил, что, возможно, через три года вернуться вновь к вопросу по дальнейшему расширению мощностей в связи с высоким экспортным потенциалом выпускаемых бортов, которые не имеют аналогов в мире и доступны с точки зрения цены.
Глава Минпромторга РФ осмотрел промышленные предприятия Ульяновской области, а также провел двухстороннюю встречу с губернатором региона Алексеем Русских по вопросам развития промышленности в регионе. В рамках поездки министр посетил АО "ПРОМТЕХ-Ульяновск" в портовой особой экономической зоне "Ульяновск", филиал АО "АэроКомпозит" и осмотрел производственную площадку крупнейшего предприятия ОАК Ростеха, специализирующегося на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, ремонте и сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", а также участвующего в кооперации по производству самолетов МС-21 и Ил-114-300.
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ЭкономикаТехнологииУльяновскРоссияУльяновская областьАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ил-76Авиация
 
 
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