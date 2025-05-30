https://ria.ru/20250530/gorbunov-2019923915.html

Медиаменеджер Горбунов получил десять лет по делу о наркотиках

Медиаменеджер Горбунов получил десять лет по делу о наркотиках - РИА Новости, 30.05.2025

Медиаменеджер Горбунов получил десять лет по делу о наркотиках

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил медиаменеджера Илью Горбунова по делу о вымогательстве денег у депутата и хранении наркотиков к 10 годам... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:25:00+03:00

2025-05-30T11:25:00+03:00

2025-05-30T11:30:00+03:00

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил медиаменеджера Илью Горбунова по делу о вымогательстве денег у депутата и хранении наркотиков к 10 годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Горбунова виновным и назначить наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей", - огласила приговор судья Ирина Гречишко.Ранее в прениях сторон гособвинитель просил суд отправить Горбунова в колонию строгого режима на 10 лет и 4 месяца.В декабре 2024 года Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Горбунова, обвиняемого по статьям о вымогательстве (пункт "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ) и незаконном хранении наркотических средств (часть 1 статьи 228 УК РФ).Следствие полагает, что не позднее 27 мая 2024 года Горбунов, имея специальные познания в области журналистики и PR, решил вымогать деньги у депутата М., угрожая ему распространением сведений, подрывающих деловую репутацию потерпевшего. По версии следствия, Горбунов через общего знакомого передал в адрес депутата требование о передаче от 10 до 20 миллионов рублей под угрозой продолжения распространения порочащих сведений, впоследствии снизил требования до 4 миллионов, а 21 июня лично потребовал у депутата передать ему деньги. Тот в рамках оперативных мероприятий передал Горбунову 1 миллион 520 тысяч рублей (только 20 тысяч из них были настоящими купюрами, остальное – муляж). После чего Горбунов был задержан. Ему также вменяется незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.О задержании Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева сообщалось в середине июня 2024 года. По данным следствия, потерпевший в деле о вымогательстве - председатель правления Фонда развития новых медиа Александр Малькевич, прежде занимавший пост гендиректора телеканала "Санкт-Петербург". На выборах в сентябре 2024 года Малькевич был избран депутатом Заксобрания Петербурга.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия