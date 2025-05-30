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ВС России остался километр до границы с Днепропетровской областью

ВС России остался километр до границы с Днепропетровской областью - РИА Новости, 30.05.2025

ВС России остался километр до границы с Днепропетровской областью

Российские войска выравнивают линию фронта вдоль дороги на Константиновку из Димитрова (украинское название – Мирноград) и подходят к границе Днепропетровской... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:40:00+03:00

2025-05-30T14:40:00+03:00

2025-05-30T14:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

днепропетровская область

димитров

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские войска выравнивают линию фронта вдоль дороги на Константиновку из Димитрова (украинское название – Мирноград) и подходят к границе Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Мы фактически выравниваем линию фронта вдоль дороги на Константиновку из Мирнограда. У нас фактически широким фронтом между Соленой и Волчьей наши подошли уже к днепропетровской границе, там остался километр, а где-то и 700 метров… Уже идут бои возле Комара. То есть фактически и с этой стороны мы подходим к днепропетровской границе", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Село Комар находится неподалеку от Богатыря, о взятии которого Минобороны РФ сообщило 18 мая. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

днепропетровская область

димитров

россия

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константиновка, днепропетровская область, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия