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ВС России остался километр до границы с Днепропетровской областью - РИА Новости, 30.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/front-2019978420.html
ВС России остался километр до границы с Днепропетровской областью
ВС России остался километр до границы с Днепропетровской областью - РИА Новости, 30.05.2025
ВС России остался километр до границы с Днепропетровской областью
Российские войска выравнивают линию фронта вдоль дороги на Константиновку из Димитрова (украинское название – Мирноград) и подходят к границе Днепропетровской... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:40:00+03:00
2025-05-30T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
днепропетровская область
димитров
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские войска выравнивают линию фронта вдоль дороги на Константиновку из Димитрова (украинское название – Мирноград) и подходят к границе Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Мы фактически выравниваем линию фронта вдоль дороги на Константиновку из Мирнограда. У нас фактически широким фронтом между Соленой и Волчьей наши подошли уже к днепропетровской границе, там остался километр, а где-то и 700 метров… Уже идут бои возле Комара. То есть фактически и с этой стороны мы подходим к днепропетровской границе", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. Село Комар находится неподалеку от Богатыря, о взятии которого Минобороны РФ сообщило 18 мая. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
днепропетровская область
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константиновка, днепропетровская область, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Днепропетровская область, Димитров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России остался километр до границы с Днепропетровской областью

Кимаковский: ВС РФ остался километр до границы с Днепропетровской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские войска выравнивают линию фронта вдоль дороги на Константиновку из Димитрова (украинское название – Мирноград) и подходят к границе Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Мы фактически выравниваем линию фронта вдоль дороги на Константиновку из Мирнограда. У нас фактически широким фронтом между Соленой и Волчьей наши подошли уже к днепропетровской границе, там остался километр, а где-то и 700 метров… Уже идут бои возле Комара. То есть фактически и с этой стороны мы подходим к днепропетровской границе", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Село Комар находится неподалеку от Богатыря, о взятии которого Минобороны РФ сообщило 18 мая. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДнепропетровская областьДимитровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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